Американские ракеты отстали от российских



МБР "Минитмен-III".

Источник: U.S. Air Force/Reuters МБР "Минитмен-III".Источник: U.S. Air Force/Reuters

Пентагон выбирает из четырех вариантов модернизации стратегических сил

Министерство обороны США готово потратить на модернизацию своего ядерного арсенала в следующее десятилетие $400 миллиардов, а в предстоящие тридцать лет - более одного триллиона долларов. Изыскать такие деньги непросто, и ведущий бюджетный аналитик Тодд Харрисон убеждает Пентагон не торопиться с окончательным решением. Однако эксперты отмечают, что межконтинентальные баллистические ракеты США сильно уступают российским, процесс модернизации которых не прекращается.

В настоящее время стратегические наступательные силы США сформированы на основе ядерной триады, включающей наземный, морской и авиационный компоненты. Каждый компонент триады имеет свои преимущества и недостатки, поэтому в ядерной доктрине США признано, что "сохранение всех трех компонентов триады наилучшим способом обеспечит стратегическую стабильность с приемлемыми финансовыми затратами и одновременно подстрахует в случае проблем с техническим состоянием и уязвимостью имеющихся сил", пишет издание "Defense News".

По экспертным оценкам, на момент вступления в силу Договор СНВ-3 (Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) 5 февраля 2011 года в наземном компоненте СНС США насчитывалось около 450 развернутых МБР примерно c 560 боезарядами.

"Будущее наземного компонента стратегических наступательных вооружений США зависит от однажды правильно сделанного выбора, который не должен быть излишне ограничен текущими планами закупки вооружения, бюджетом и разного рода одномоментными требованиями", - пишет Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований в новом отчете, опубликованном 22 сентября.

Пентагон в настоящее время находится в процессе замены устаревающих МБР "Минитмен-III" на перспективные носители, получившим название "Средство стратегического сдерживания наземного базирования" (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD).

В августе Минобороны США подписало контракты с корпорациями "Northrop Grumman" и "Boeing" в целях разработки перспективного носителя. Окончательный выбор в этом плане, как ожидается, будет сделан в 2021 году.

"Если Пентагон намерен в процессе модернизации поддерживать число боеготовых межконтинентальных баллистических ракет на современном уровне, то такое решение является безусловно правильным", - заявил Тодд Харрисон.

Однако подобный план, по его словам, не без рисков, поскольку в процессе модернизации и поставки новой техники всегда есть какие-либо неожиданные задержки. Тем более они возникают при реализации масштабных программ перевооружения. Вполне возможно, что в отдельные периоды выполнения программы модернизации возможно снижение боеготовности наземного компонента стратегических наступательных вооружений ВС США.

"Относительно незначительная задержка программы модернизации наземного компонента стратегических наступательных сил вооруженных сил США из-за непредвиденных технических или бюджетных проблем привела бы к значительному снижению числа боеготовых МБР в течение 2030-х годов", - отмечает Харрисон в своем отчете.

"Если подобное развитие событий является недопустимым, то руководители Белого дома и Пентагона, возможно, должны рассмотреть альтернативы программе перевооружения или варианты смягчить потенциальную нехватку на боевом дежурстве боеготовых ракет", - добавил Харрисон. Эксперт излагает четыре возможных альтернативы новому плану модернизации МБР Пентагона.

Отказаться от наземной компоненты СНС полностью. Суть этого варианта заключается в следующем - позволить наземному компоненту стратегических наступательных сил ВС США постепенно отмирать по мере истечения сроков службы носителей и их постепенного списания. Это привело бы к существенной экономии бюджетных средств. На практике подобный подход означал бы, что последняя межконтинентальная баллистическая ракета была бы снята с вооружения в 2037 году в связи с окончанием срока эксплуатации.

Такой вариант, по мнению Харрисона, вполне возможен.

Но в то же время администрация Дональда Трампа уже более чем недвусмысленно продемонстрировала, что сохранение ядерной триады для США - один из важнейших приоритетов в строительстве вооруженных сил.

Поэтому естественная смерть наземного компонента СНС весьма и весьма маловероятна.

"Невозможно себе даже представить, чтобы администрация Дональда Трампа пошла на подобный шаг", - пояснил Газете.Ru заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, руководство США предпримет все возможные меры, чтобы сохранить ядерную триаду Америки в ее нынешнем виде.

Отложить перевооружение наземных СЯС на несколько лет. Речь идет о сроки в три года. Однако на практике получится не меньше восьми лет, считают американские эксперты.

При таком подходе в 2030-х годах число развернутых и боеготовых МБР неизбежно опустится ниже 400 единиц - планке, указанной в СНВ-3. До определенной степени снижение числа МБР могло бы быть компенсировано развертыванием производства новых стратегических бомбардировщиков В-21 "Рейдер" с возложением на них задач по ядерному сдерживанию.

Однако это, по мнению экспертов США, не привело бы к экономии бюджетных средств в долгосрочной перспективе. Самые большие затраты переместятся в этом случае к концу 2020-х и в начало 2030-х годов.

Тодд Харрисон отметил, что, к примеру, предполагаемые бюджетные траты 2022 финансового года на модернизацию наземного компонента СЯС сравнимы с расходами на стратегический бомбардировщик B-21 и выделением средств на программу самолета-заправщика KC-46.

Сдвиг наземного компонента СЯС на три года вправо означает, что программы В-21 и КС-46 наряду с истребителем F-35 не будут конкурировать в этот период с перспективной МБР.

Трехлетняя задержка с перевооружением МБР могла бы произойти только из-за резкого увеличения расходов бюджета. Сдвиг вправо в этом случае имел бы смысл для экономии расходов Пентагона.

Содержать некоторые МБР с истекшими сроками эксплуатации. Третий вариант состоит в том, чтобы задержать модернизацию наземного компонента СЯС, сохраняя на боевом дежурстве некоторые ракеты с истекшими сроками эксплуатации. При возрасте МБР в тридцать лет есть шанс, что будет всего один процент неуспешных пусков, считают американские специалисты. Если возраст МБР будет 33 года, как Тодд Харрисон предполагает в этом случае, то неуспешные пуски составят приблизительно четыре процента.

Это далеко не идеально, считают специалисты США, но в ситуации, когда начинается массированный ракетно-ядерный удар, не будет никакой катастрофы, если произойдет несколько неудачных запусков. "Если три-четыре носителя и не взлетят, то при реализации сценария конца света это не будет тем ужасным фактором, который дискредитирует наземный компонент стратегических ядерных сил", - убежден Харрисон.

"Ведь никто не знает, какие ракеты конкретно потерпят неудачу при запуске. Однако противник, не владея информацией о коэффициенте технической готовности МБР США, считает, что каждая ракета стратегических наступательных сил ВС США представляет для него угрозу", - объясняет свою позицию Харрисон.

Продление сроков службы МБР Minuteman III. Последняя альтернатива состоит в том, чтобы увеличить срок службы МБР Minuteman III и замедлить темпы испытаний исключительно в целях продления сроков эксплуатации ракет. Проведение этих мероприятий один раз в три года, объединенное с модернизациями ракет, стоящих на вооружении, означает, что Военно-воздушные силы США будут поддерживать число боеготовых носителей на уровне 400 единиц примерно до 2050 года.

"Это постепенная программа модернизации", - отметил Харрисон. По его словам, она не требует, чтобы была бы разработана совершенно новая ракета. Но наземные средства сдерживания будут в этом случаем модернизированными. К концу 2050-х годов ракеты должны быть заменены, но это означает, что новая программа по замене наземного компонента СНС начнется не ранее 2030 года.

"Преимущества этого варианта заключаются в том, что не будет больших бюджетных расходов в 2020-х годах", - отметил Харрисон.

Пока нет ясного ответа на вопрос, какой вариант будет принят за основу. Тем не менее, Харрисон отмечает, что статус-кво часто побеждает по умолчанию в подобных ситуациях.

Скорее всего, некая неопределенность в решениях по наземной компоненте СЯС США будет наблюдаться до 2021 года. К тому времени технологические контракты корпораций "Northrop" and "Boeing" будут завершены, и Военно-воздушные силы США выберут окончательного победителя в соревновании на модернизацию наземных стратегических ядерных сил вооруженных сил США.

"В сфере МБР наземного базирования США заметно отстали от России. Вашингтон имеет в распоряжении лишь один тип устаревшей МБР - Minuteman III в моноблочном оснащении и достаточно неясные перспективы с разработкой его замены", - отмечает Константин Макиенко.

По словам эксперта, в России МБР наземного базирования активно обновляются новейшими образцами и процесс разработки новых ракет не останавливается.

"Каждая новая российская МБР получает все более эффективные системы прорыва ПРО, делающие американские проекты ЕвроПРО и систему противоракетной обороны GMD (Ground-based Midcourse Defence) неэффективными против России в обозримом будущем", - уверен Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок