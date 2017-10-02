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Борьба между компаниями Saab и Lockheed Martin за контракт ВВС Индии на однодвигательные истребители

02.10.2017 bmpd.livejournal.com 353 1
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Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в публикации "Les grandes manoevres de SAAB et Lockheed pour vendre leurs avions de chasse a New Delhi", в начале сентября 2017 года было сообщено об образовании альянса между шведской компанией Saab АВ и индийским холдингом Adani Group, который должен выступать на тендере по закупке однодвигательного истребителя индийскими ВВС. Программой ВВС Индии предусматривается приобретение 120 истребителей. Министерство обороны Индии в начале лета уже выслало шведам запрос предложений по поводу истребителя Saab Gripen NG.

Предполагаемое изображение истребителя Saab Gripen NG в окраске ВВС Индии (с) idrw.org

Saab рассчитывает на своего нового партнера с целью сделать сюрприз. Компания Adani Group была основана в 1988 году Гаутамом Адани в штате Гуджарат, откуда родом нынешний индийский премьер-министр Нарендра Моди. Как в случае с Adani или группой Reliance, компании из этого штата получили преференции после прихода Моди к власти, причем в первую очередь компании оборонного сектора. С конца 2016 года Адани также является местным партнером израильской компании Elbit Systems. Обе эти компании затем создали партнерство с Alpha Design Technologies (ADT) - компанией в области электроники, исторически связанной с торговым агентом Судхиром Шудхри для разработки в Индии БЛА. ADT сотрудничает в Нью-Дели с итальянской компанией Elettronica, которая принадлежит группам Leonardo, Thales и семейству Бенини. После разоблачений в "панамском досье", Eletronniсa попала под подозрение следователей из министерства обороны Индии из-за использования оффшоров и панамской компании Intertrade Projects для выплат комиссионных в Индии.

Для нового мега-контракта на истребители Saab с истребителем Gripen NG выступает конкурентом корпорации Lockheed Martin, которая продвигает на индийский рынок истребитель F-16 Block 70. Индийские летчики одно время мечтали об истребителе F-35 Lightinig II, но эта надежда была быстро развеяна Вашингтоном. Lockheed Martin выступает в индийском конкурсе со своим многолетним местным партнером Tata Group. Чтобы получить 120 однодвигательных истребителей министерство обороны Индии не отправило запрос в Москву, которая является главным партнером страны в области вооружений. После прихода Моди к власти отношения между двумя странами все более охлаждаются в связи со сближением России с Китаем и Пакистаном.

С другой стороны, хотя в контракте не идет речь об истребителе Rafale, французская компания Dassault Aviation надеется заключить с ВВС Индии новый контракт, аналогичный финализированному в этом году контракту на 36 истребителей, то есть, еще на 36 самолетов. Для этого Dassault сильно рассчитывает на своего местного партнера - группу Reliance, принадлежащую Анилу Амбани.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Бенин
Израиль
Индия
Италия
Китай
Пакистан
Панама
Россия
Франция
Швеция
Продукция
F-16
F-35
Gripen NG
Rafale
Компании
Dassault
Elbit Systems
Leonardo
Lockheed-Martin
SAAB
Tata Motors
Thales
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
arcad2000
125
№1
02.10.2017 13:52
Цирк с конями продолжается)
0
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