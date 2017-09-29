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Российско-китайскому широкофюзеляжному самолету присвоено наименование CR929

02.10.2017 bmpd.livejournal.com 351 0
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ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация" (ОАК) 29 сентября 2017 года сообщило, что совместно с "Китайской корпорацией гражданского авиастроения" (COMAC) в торжественной обстановке присвоило наименование широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету нового поколения, а также презентовало ливрею лайнера.

Официальная презентационная модель разрабатываемого совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 (c) ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация"

На церемонии, которая состоялась в штаб-квартире СОМАС в Шанхае, российскую сторону представили Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, Президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь. Китай представили Заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь и Председатель совета директоров COMAC Хэ Дунфэн. Также в мероприятии принял участие Президент совместного предприятия China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC) Го Бочжи.

Название семейства самолетов - CR 929. Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет обозначаться как CR 929-600, младшая версия - CR 929-500, а старшая версия - CR 929-700.

Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С - China, R - Russia. CR - это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия - CRAIC, которое выступает оператором программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

"В китайской культуре число 9 означает вечность. Мы же стратегически названием и нумерацией совместно выстраиваем концепцию единого предложения гражданских самолетов. Так, семейство CR929 отражает возможность формировать предложение для авиакомпаний совместно с китайским узкофюзеляжным проектом С919, а нумерация каждого члена семейства продолжает линейку предложений коммерческих самолетов ОАК, от МС-21-200/300/400 к CR 929 - 500/600/700" - заявил Президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь на торжественно церемонии в Шанхае.

"Следующие 20 лет станут стратегически важным периодом в развитии мировой гражданской авиационной промышленности. Мы приложим все усилия, чтобы сделать CR 929 примером успешного сотрудничества России и Китая в современном мире", - заявил Председатель совета директоров COMAC Хэ Дунфэн.

Также стороны представили логотип совместного предприятия CRAIC, используемый в ливрее лайнера. Логотип представляет собой два равных крыла, которые движутся равномерно слева - направо. Это символизирует соразвитие и вектор движения вперед. Цвета, в которых выполнены крылья, символизируют участников проекта: красный - Китай, синий - Россия.

Что касается этапов работы над программой широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, к настоящему моменту стороны разработали концепцию семейства, определили предварительные характеристики воздушного судна. Ближайшие планы - переход программы к эскизному проектированию и этапу запроса предложений поставщиков систем и оборудования.
29.09.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
COMAC
CRAIC
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
C919
CR929
Истребитель 5 поколения
МС-21

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