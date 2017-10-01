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Россия развернула в Сирии второй дивизион зенитной ракетной системы С-400

02.10.2017 bmpd.livejournal.com 497 0
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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Sean O'Connor, Jeremy Binnie "Second Russian S-400 in Syria confirmed", публикуя сделанный 2 июля 2017 года космический снимок, в Сирии российской стороной развернут второй дивизион зенитной ракетной системы С-400. Согласно снимку, позиции второго развернутого в Сирии российского дивизиона ЗРС С-400 размещены в 13 км северо-западнее сирийского города Масьяф (провинция Хама). Согласно данным публикации, дивизион С-400 был доставлен туда в промежутке между апрелем и июлем 2017 года.

Датированный 2 июля 2017 года космический снимок позиции второго развернутого в Сирии российского дивизиона зенитной ракетной системы С-400 в 13 км северо-западнее сирийского города Масьяф (провинция Хама) (с) CNES / Airbus Defence and Space (via Jane's)

Согласно публикации, в ноябре 2016 года именно с этой позиции российской стороной были произведены пуски ракет 3М55 "Оникс" берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса "Бастион-П" по наземным целям в Сирии. Доставленный в Сирию комплекс "Бастион-П" по настоящее время также находится на данной позиции, но все его машины размещены в укрытиях. Ранее на этой позиции размещался дивизион ЗРС С-200ВЭ войск ПВО Сирии.

Первый дивизион ЗРС С-400 был доставлен российской стороной в Сирию в конце ноября 2015 года и размещен на авиабазе Хмеймим. Как и первый дивизион на Хмеймиме, новый второй дивизион у Масьяфа имеет сокращенный состав огневой батареи, включающей только четыре самоходные пусковые установки 5П85СМ2-01 на старых специальных колесных шасси МЗКТ-543М. Также в состав каждого из развернутого в Сирии дивизионов С-400 входят по одной РЛС 92Н6 и 96Л6.

Кроме того, согласно космическому снимку, на позиции дивизиона ЗРС С-400 у Масьяфа развернута минимум одна боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Стоит отметить, что, согласно обнародованным на недавнем 3-м Международном военно-техническом форум "Армия-2017" данным, ЗРПК "Панцирь-С" "в районе Масьяфа" 23 марта 2017 года был сбит "реактивный баллон", 4 мая - "мини-БЛА", и 6 июля - БЛА "типа Heron".

В публикации "Jane's" отмечается, что позиция второго развернутого в Сирии дивизиона ЗРС С-400 находится на прибрежном горном массиве и позволяет, с одной стороны, обеспечить значительный обзор РЛС дивизиона, а с другой стороны - перекрыть обеспечиваемое этим хребтом "затенение" радиолокационного поля дивизиона С-400 у Хмеймима.

Также в публикации отмечается, что, несмотря на наличие дивизиона ЗРС С-400 у Масьяфа, российская сторона не воспрепятствовала удару ВВС Израиля по сирийским объектам в районе этого города, нанесенному 7 сентября.

Опубликованный журналом снимок сделан спутником серии SPOT компании Airbus Defence and Space (непосредственно получен французским Национальным центром космических исследований - Centre National d'Etudes Spatiales - CNES).
01.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Франция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
П-800 Оникс
С-400 Триумф
Компании
Airbus
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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