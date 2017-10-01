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Аргентина получила первые учебно-боевые самолеты Т-6С+ Texan II

02.10.2017 bmpd.livejournal.com 185 0
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Как сообщили ВВС Аргентины, 28 сентября 2017 года на предприятии Texton Aviation Factory американской корпорации Textron в Учите (штат Канзас) состоялась церемония передачи им первых четырех турбовинтовых учебно-боевых самолетов Beechraft Т-6С+ Texan II. В тот же день самолеты вылетели из Учиты в Аргентину, куда они должны прибыть 2 октября и войти в состав парка Авиационного училища (Escuela de Aviación Militar) ВВС Аргентины в Кордобе.

Два из первых четырех полученных ВВС Аргентины турбовинтовых учебно-боевых самолетов Beechraft Т-6С+ Texan II. Уичита, 28.09.2017 (с) ВВС Аргентины

Правительство Аргентины в 2016 году заказало для ВВС страны в США по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 12 самолетов Beechraft Т-6С+ Texan II, на что было выделено 160,47 млн долл. Соглашение по линии FMS на поставку первых четырех самолетов Т-6С+ было заключено в апреле 2017 года, сумма соответствующего контракта составила 88,2 млн долл.

Всего ВВС Аргентины планируют приобрести 24 самолета Т-6С+, причем эти машины предполагается использовать не только в качестве учебных, но и для воздушного патрулирования для перехвата легкомоторных самолетов. В августе 2016 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Аргентине по линии FMS 24 самолетов Т-6C+ общей оценочной стоимостью 300 млн долл.

Аргентина станет девятым эксплуатантом самолетов семейства Beechraft Т-6 Texan II в мире, и вторым эксплуатантом модификации Т-6С+ после Мексики.

Первые четыре полученные ВВС Аргентины турбовинтовых учебно-боевых самолета Beechraft Т-6С+ Texan II. Уичита, 28.09.2017 (с) ВВС Аргентины

Видео (с) ВВС Аргентины:
01.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Аргентина
Мексика
США
Продукция
Т-6 Texan-II
Компании
Textron
Проекты
Военные учения

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