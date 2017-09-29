"Роскосмос" планирует купить вертолет для космодрома Восточный



Международная космическая станция. Архивное фото.

Источник: © NASA Международная космическая станция. Архивное фото.Источник: © NASA

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Роскосмос" проводит тендер на поставку вертолета для нужд космодрома Восточный, максимальная цена контракта составляет 575 миллионов рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что вертолет нужен для транспортировки личного состава наземной поисковой группы, экологического мониторинга окружающей среды, облета трассы в районах падения отделяющихся частей космических объектов в Якутии, Амурской области и Хабаровском крае.

Согласно заявке, максимальная взлетная масса вертолета не должна превышать 13 тонн, год выпуска техники - не ранее 2017 года. Поставить его нужно до 20 ноября.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.