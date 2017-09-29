Маск предложил использовать ракеты для полетов на Земле



Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Ringo HW Chiu Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Ringo HW Chiu

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа, заявил глава компании Илон Маск на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии.

Он рассчитывает использовать для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, все достижения компании, а также собирается заменить ею используемые в данный момент ракеты Falcon 9 и Dragon.

"Долетите до большинства мест на Земле менее чем за 30 минут и куда угодно менее чем за 60. Стоимость билета должна быть примерно такой же, как за полноценный билет на самолет экономического класса", - написал Маск в Instagram. Например, перелет из Сиднея в Цюрих, по его мнению, должен составить 50 минут.

Предполагается, что ту же ракету будут использовать для полетов на Марс и Луну. Она сначала должна будет достичь околоземной орбиты, где будет происходить дозаправка. Затем продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит летать на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.

На Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время проведут исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.

Частная компания SpaceX в прошлом году заявила, что намерена совершить пилотируемый полет на Марс уже в 2020-2025 годах. Первый беспилотный полет к Красной планете она планирует на 2018 год.