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МАГАТЭ не может определить, была ли испытанная КНДР бомба водородной

02.10.2017 РИА Новости 147 0
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Пхеньян.
Пхеньян.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ТОКИО, 29 сен - РИА Новости, Ксения Нака. Международное агентство по атомной энергии не может определить, была ли испытанная КНДР бомба водородной, об этом перед журналистами заявил глава организации Юкия Амано, находящийся с визитом в Южной Корее.

"У нас нет возможности определить, была это водородная бомба или нет. Но очевидно, что масштаб был намного больше предыдущих (испытаний - ред.). Это означает, что Северная Корея совершила очень быстрый прогресс. В сочетании с другими элементами это новая угроза и это глобальная угроза", - приводит слова Амано агентство Ренхап.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что "МАГАТЭ хочет играть роль (в вопросе КНДР - ред.), когда это позволяет развитие политической ситуации".

Юкия Амано находится в Южной Корее с трехдневным визитом. Ранее в пятницу состоялась его встреча с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США - воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
29.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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