Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения J-20
|
|
Китайский многоцелевой истребитель пятого поколения J-20.
Источник: EPA/YhC
Новейший китайский истребитель пятого (по западной номенклатуре) поколения J-20 официально принят на вооружение Военно-воздушных сил КНР. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
"Летные испытания проводятся согласно расписанию", — заявил представитель министерства национальной обороны У Цянь (Wu Qian).
Китайская компания Chengdu Aerospace Corporation начала разработку J-20 в январе 2002-го. Первый прототип истребителя взлетел в 2011-м, публике самолет представлен в ноябре 2016-го.
Технические характеристики самолета официально не сообщаются. Предполагается, что машина имеет ряд конструктивных заимствований, в том числе от американского истребителя F-22 и российского прототипа МиГ-1.44.
Помимо тяжелого J-20, в Китае также создается еще один истребитель пятого поколения — J-31. Это легкая машина, оснащенная двумя российскими двигателями РД-93 (в перспективе — китайскими WS-13A).
|
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.12.2016 Китайский истребитель 5-го поколения начал поступать в ВВС НОАК
02.11.2016 По мотивам МиГ: Китай впервые показал публике истребитель пятого поколения
25.11.2014 От рыбьего скелета до русской ракеты
11.11.2014 Сергей Корнев: у истребителя J-31 будет российский двигатель
05.12.2012 J-31: до серии пока далеко
07.11.2012 Подходящая модель
01.03.2012 Китайский истребитель 5 поколения
27.02.2017 Поколение пять