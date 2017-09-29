Минобороны выделит 4 млрд рублей на ремонт комплекса зданий военного училища в Ульяновске
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Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Благоустройство старого военного городка планируют завершить к празднованию 100-летия образования училища
УЛЬЯНОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ к 2020 году проведет работы по масштабной реконструкции комплекса зданий военного училища в Ульяновске. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио заместителя руководителя департамента строительства Минобороны РФ Александр Дьяков.
"По предварительным данным, более 4 млрд рублей будет вложено в этот городок (комплекс зданий училища - прим. ТАСС) Средства полностью выделены из Министерства обороны РФ, сейчас проводятся демонтажные работы, до марта следующего года мы их завершим. В середине марта начнутся полномасштабные работы (по реконструкции - прим. ТАСС), которые продлятся до сентября, это первый и второй этапы. После сентября - третий этап, он продлится до 2020 года", - сказал Дьяков, отвечая на вопрос ТАСС.
Он уточнил, что к 1 сентября 2018 года планируется завершить благоустройство старого военного городка, что позволит провести мероприятия ко дню 100-летия образования училища.
"До 2020 года тут будет развитая инфраструктура, которая позволит обучать будущих офицеров. Здесь будут полностью выполнены требования, которые предъявляются к довузовским учреждениям (в распоряжении курсантов будут бассейн, спортивный комплекс - прим. ТАСС)", - также добавил он.
Ульяновское танковое училище ведет историю с 1918 года, когда в Симбирске (в настоящее время Ульяновск) были организованы Симбирские пехотные курсы, разместившиеся в здании бывшего Симбирского кадетского корпуса. Затем курсы были переименованы в Симбирскую школу командного состава, в которую влились Самарские пехотные курсы. В апреле 1936 года школа была преобразована в 1-е Ульяновское Краснознаменное танковое училище имени В. И. Ленина. На его базе в 1991 году создано Ульяновское гвардейское дважды Краснознаменное ордена Красной Звезды суворовское военное училище, действующее до сих пор.
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29.09.2017
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