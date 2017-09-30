Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
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Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
В Минобороны РФ подчеркнули, что с 19 по 29 сентября террористы понесли от ударов российской авиации самые серьезные потери за последние несколько месяцев
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии совместно с ВКС России завершают операцию на востоке провинции Дейр-эз-Зор по окружению и уничтожению крупной группировки "Исламского государства" (запрещена в РФ) численностью 1,5 тыс. человек, вторгшейся с территории Ирака.
Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В настоящее время сирийскими войсками при поддержке ВКС России завершается операция по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки (более 1,5 тыс.) боевиков ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) на востоке провинции Дейр-эз-Зор", - сказал он.
Генерал подчеркнул, что продолжавшиеся на протяжении последней недели попытки наступления ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ) на западе и востоке Сирии завершились провалом и террористы "понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев".
По его словам, с 19 по 29 сентября российские ВКС уничтожили в Сирии более 2,35 тыс. боевиков. При этом свыше 400 из них были экстремистами из России и стран СНГ. Также было уничтожено большое количество техники террористов.
Конашенков также заявил, что среди убитых 16 полевых командиров различных уровней.
"Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО), 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК ("тачанок"), 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов", - перечислил Конашенков.
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30.09.2017
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