Эксперт рассказал, когда будет реализован контракт на поставку С-400 Турции



Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Получение Россией от Турции авансового платежа в рамках контракта по С-400 свидетельствует о его вступлении в силу с возможностью выполнения в ближайшие два года, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Перечисление Турцией авансового платежа в рамках заключенного контракта на поставку Анкаре зенитно-ракетных систем С-400 означает, что он начал действовать. По практике реализации аналогичных соглашений его выполнение займет порядка двух лет", - сказал Коротченко.

По словам эксперта, Турция получит экспортный вариант С-400, тактико-технические характеристики которого соответствуют паспорту экспортного облика и позволят надежно защитить воздушное пространство этой страны.

"Подписание данного контракта - большой успех российской системы военно-технического сотрудничества России с зарубежными, поскольку факт покупки государством-членом НАТО российской системы ПВО подтверждает, что наши разработки ПВО и ПРО опережают зарубежные, в частности, американские", - сказал эксперт.

По словам Коротченко, пример Турции будет служить ориентиром для тех стран, которые сегодня изучают возможность создания эффективной системы ПВО своей национальной территории. Он напомнил, что контракт на поставку С-400 реализуется в Китае, а также ожидается крупный на поставку С-400 с Индией.

Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил, что Россия получила от Турции аванс за зенитные ракетные системы С-400 и контракт вступил в действие.

Двенадцатого сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.