Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт рассказал, когда будет реализован контракт на поставку С-400 Турции

02.10.2017 РИА Новости 225 0
0
Понравилась новость?
 0
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Получение Россией от Турции авансового платежа в рамках контракта по С-400 свидетельствует о его вступлении в силу с возможностью выполнения в ближайшие два года, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Перечисление Турцией авансового платежа в рамках заключенного контракта на поставку Анкаре зенитно-ракетных систем С-400 означает, что он начал действовать. По практике реализации аналогичных соглашений его выполнение займет порядка двух лет", - сказал Коротченко.

По словам эксперта, Турция получит экспортный вариант С-400, тактико-технические характеристики которого соответствуют паспорту экспортного облика и позволят надежно защитить воздушное пространство этой страны.

"Подписание данного контракта - большой успех российской системы военно-технического сотрудничества России с зарубежными, поскольку факт покупки государством-членом НАТО российской системы ПВО подтверждает, что наши разработки ПВО и ПРО опережают зарубежные, в частности, американские", - сказал эксперт.

По словам Коротченко, пример Турции будет служить ориентиром для тех стран, которые сегодня изучают возможность создания эффективной системы ПВО своей национальной территории. Он напомнил, что контракт на поставку С-400 реализуется в Китае, а также ожидается крупный на поставку С-400 с Индией.

Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил, что Россия получила от Турции аванс за зенитные ракетные системы С-400 и контракт вступил в действие.

Двенадцатого сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 18:33
  • 5
"Калашникова" хотят отправить в запас
  • 02.10 18:26
  • 5498
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.10 17:56
  • 8
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 02.10 17:32
  • 5
Выбор между ракетами и оралом
  • 02.10 16:35
  • 25
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 02.10 15:22
  • 77
Новая версия противотанковой самоходной пушки "Спрут-СД" для ВДВ появится в 2015 году
  • 02.10 14:56
  • 2
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 02.10 14:12
  • 46
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 02.10 13:52
  • 1
Борьба между компаниями Saab и Lockheed Martin за контракт ВВС Индии на однодвигательные истребители
  • 02.10 13:15
  • 16
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 02.10 11:10
  • 3819
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.10 11:09
  • 6
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 02.10 10:56
  • 1
Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме
  • 02.10 09:56
  • 35
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 02.10 08:55
  • 865
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы