Военная помощь США — важный инструмент предостережения РФ от дальнейших вторжений на Украину (112.ua, Украина)
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Cолдаты стреляют из ПРТК "Джавелин" в Хорватии.
Источник: © AFP 2017, DOD
На каких условиях США предоставят Украине помощь в оборонной отрасли и как скоро это произойдет — на эти вопросы отвечает конгрессмен-республиканец Уилл Герд.
"112 Украина": Конгресмен Герд, приветствуем вас в эфире "112 Украина"! Как мы знаем, Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в оборонной отрасли. В документе сказано, на что конкретно пойдут эти средства?
Конгрессмен Герд: Документ конкретно не определяет тип поддержки, которую США должны предоставлять Украине. Но один из примеров, о которых говорят, - это "Джавелины", важное противотанковое оружие. Учитывая более 900 российских танков на востоке Украины, это важный инструмент защиты Украины и предостережение россиян от каких-либо дальнейших вторжений. Это лишь один из примеров, ведь все детали должны согласовать наши военные специалисты-планировщики, которые поговорят с украинскими военными о том, что именно необходимо и что подойдет именно в вашей ситуации.
- Вы знаете, какая сейчас ситуация с этим законопроектом? Его же еще должен подписать президент Трамп?
- Правильно. Как это все происходит. Палата представителей одобрила этот законопроект относительно оборонного бюджета еще полтора месяца назад, кажется. На прошлой неделе то же самое сделал Сенат. В течение следующих нескольких недель члены Палаты и Сената должны встретиться, чтобы убрать разногласия между двумя версиями документа. Потом они пришлют одну общую версию президенту. И этот процесс, вероятно, будет завершен где-то к началу декабря. Кстати, это уже третий раз, когда Конгресс одобряет предоставление Украине летального вооружения.
- Как думаете, президент Трамп подпишет этот документ?
- Я уверен, что он подпишет в целом этот законопроект о бюджете США на нужды национальной обороны на следующий год. Предоставление летального оружия Украине - это лишь часть этого документа. Но президент также отдельно должен согласиться на предоставление оружия. То есть это означает, что оружие не отправляют. Это лишь разрешено. Дело главнокомандующего - принять такое решение.
- И эта поддержка в виде оружия - это финансовая помощь от США или его нужно будет отдавать?
- Думаю, это будет помощь. Если оружие дадут, то не думаю, что в какой-то момент его нужно будет возвращать. То есть все будет сделано тем обычным способом, которым мы оказываем военную поддержку нашим союзникам.
- Если этот законопроект все-таки будет подписан президентом, когда Украина сможет получить это смертельное оружие?
- Это очень хороший вопрос. Надеюсь, что это произойдет раньше, а не позже, но президент должен принять решение о предоставлении этого оружия.
- В этом вопросе очень трудно что-то прогнозировать?
- Да, вам надо задать этот вопрос президенту.
- Спасибо, конгресмен Герд, за то, что присоединились к "112 Украина".[/b]
- Всегда приятно быть с вами!
Элина Бекетова
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29.09.2017
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