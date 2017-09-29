Выиграет ли Китай в космической войне? (Cankao xiaoxi, Китай)



Второй пилотируемый космический корабль КНР "Шэньчжоу-6".

Источник: © AP Photo, Xinhua, Zhao Jianwei Второй пилотируемый космический корабль КНР "Шэньчжоу-6".Источник: © AP Photo, Xinhua, Zhao Jianwei

По данным сянганского интернет-издания Asia Times Online, Китай создает высокотехнологичную систему ведения космической войны, в которую входят ракетное противоспутниковое оружие, лазерное оружие, устройства, создающие преднамеренные помехи спутникам, а также военные спутники. Эта система даст КНР явные преимущества в будущих военных столкновениях.

Asia Times Online сообщает, что американский научно-исследовательский институт внешней политики предоставил отчет на тему "Внешняя космическая мощь", где было отмечено, что КНР уже способна атаковать и уничтожить 500 американских спутников и создавать помехи для сигнала в радиусе от 1,9 до 35 тысяч километров на космической орбите. Другими словами, американские ученые выразили глубокое беспокойство относительно космической мощи НОАК.

Существует уже масса теорий о "китайской угрозе", и в мире это уже давно не новость. Будучи пионером в деле милитаризации космоса, США поставили себе цель "раздуть" возможность космической войны с Китаем. Это действие - попытка создать гипотетического врага в космосе, а также получить больше денег на собственную военную космическую программу. Подобное поведение со стороны американцев лишь подчеркивает тот факт, что Китай действительно добился немалых успехов в данной сфере.

Воздушно-космические исследования Китая начались в 90-е годы прошлого века. Тогда исследователь ВВС Дун Вэньсянь разработал концепцию высотного трехмерного управления воздушным пространством. В начале этого столетия некоторые исследователи поняли, что развитие военно-морского флота должно идти вместе с исследованиями в космическом пространстве. Так родились две монографии: "Космический фронт и интеграция воздушных и космических сил" (2004) и "Космос и военное искусство" (2006).

В 2003 году китайский ученый в своей статье описал интеграцию воздушных и космических операций. По его мнению, это соединение военно-воздушной мощи, структуры, боевых действий, а также противовоздушной и воздушно-космической обороны. Сюда входят самолеты, крылатые ракеты, спутники, орбитальные космические станции и космические челноки, а также новые концептуальные вооружения, такие как ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "земля-воздух", мощные лазеры, мощное СВЧ-оружие и пучковое оружие. Таким образом размывается граница между воздушными операциями и космическими.

Руководствуясь этой теорией, Китай показал свои возможности в подобной войне, продемонстрировав свою мощь в 2007 году, когда сбил собственный пришедший в негодность метеорологический спутник Feng Yun. Он находился на высоте 865 километров от поверхности земли. В последние несколько лет Китай провел еще несколько испытаний, связанных с запуском противоспутниковых ракет. Кроме этого, велись и противоракетные испытания.

Помимо противоспутниковой и противоракетной обороны, Китай ведет исследования в области гиперзвуковых космических аппаратов. Если это потребуется для обороны, данная технология может быть преобразована в боевую. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, Китай 9 января 2014 года впервые испытал гиперзвуковое транспортное средство скольжения. The Washington Free Beacon сообщил, что это успешное испытание сделало Китай третьей страной с передовыми гиперзвуковыми авиационными технологиями, после России и Соединенных Штатов. В докладе говорится, что в ближайшие три года Китай проведет семь испытаний в этой области, из которых шесть скорее всего будут успешными.

В 2016 году Китай создал новую службу - войска стратегической поддержки. Их главная миссия заключается в том, чтобы оказывать помощь НОАК во время военных операций. Войска стратегической поддержки должны дать преимущество НОАК в любой сфере, будь то космос или интернет, и гарантировать успешное проведение операций.

Задачи войск стратегической поддержки включают в себя создание и поддержание инфраструктуры космической безопасности, космическую разведку и наблюдения, а также картографическое и навигационное обеспечение. Эти войска отвечают за экранирование магнитных полей и оборону киберпространства. Подводя итоги, стоит сказать, что создание подобной службы еще раз подтверждает важность развития космических военных сил для Китая.

Ли Вэйнань