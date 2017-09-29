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РФ и Сербия готовы развивать сотрудничество по использованию "полезного космоса"

02.10.2017 ТАСС 144 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Речь идет об услугах, которые можно оказывать с помощью российской орбитальной группировки на коммерческой основе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия и Сербия готовы развивать сотрудничество в области использования космического пространства и инноваций. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на встрече сопредседателей российско-сербской межправкомиссии.

"Мы договорились активизировать сотрудничество в новых перспективных областях. Это локализация производств российской промышленности на территории Сербии, продвижение на сербский рынок российских высоко-технологичных продуктов. Речь идет о гражданском авиастроении, внедрении технологий и инноваций, в том числе и с использованием полезного космоса", - сказал зампред российского правительства. Он уточнил, что под "полезным космосом" имеет ввиду услуги, которые можно оказывать с помощью российской орбитальной группировки на коммерческой основе.

Вице-премьер уточнил, что страны также обсуждают вопрос, что можно сделать на рынках третьих стран. "Мы намерены продолжать работу, которая направлена на решение задач балканского региона - закрепление статуса и роли нашего российско-сербского центра в Нише", - также сказал Рогозин.

По оценке вице-премьера, межправкомиссия работает весьма эффективно.

То же самое относится и к рабочим группам, созданным в рамках МПК. "В этот межсессионный период у нас состоялось заседание трех рабочих групп: по туризму 16 марта в Москве, по стратегическим вопросам 19 мая в Белграде и совсем недавно, 20 сентября в Москве состоялось заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. В октябре планируем собрать группу по энергетике", - рассказал Рогозин.

Со своей стороны первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич также высоко оценил динамику развития двусторонних российско-сербских отношений. По его словам, предстоящая 180 годовщина установления дипломатических отношений - это дополнительный повод для углубления сотрудничества. "Мы считаем, что наши отношения с Россией имеют приоритетное значение", - подчеркнул Дачич. Среди наиболее перспективных сфер взаимодействия он назвал технологии, энергетику, сельское хозяйство.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сербия
Персоны
Рогозин Дмитрий

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