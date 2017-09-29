Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Разработка новых спутников серии "Луч" может начаться в конце 2017 - начале 2018 года

02.10.2017 ТАСС 215 0
0
Понравилась новость?
 0
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

По словам главы компании ИСС Николая Тестоедова, о конкретных сроках создания новых спутников, их технических характеристиках и функциях можно будет говорить после получения техзадания от заказчика

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Разработка спутников-ретрансляторов нового поколения для системы "Луч", позволяющей поддерживать связь с ракетами и спутниками вне зоны радиовидимости с территории России, может начаться в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом сообщил ТАСС глава компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (ИСС) Николай Тестоедов.

По его словам, "сейчас формируется новая ОКР [опытно-конструкторская работа] в развитие системы "Луч", то есть спутники-ретрансляторы нового поколения".

"Идет подготовка необходимой документации, формируется техническое задание и прочее. Мы надеемся, что в конце этого, в начале следующего года эта ОКР будет объявлена в разработку", - сказал Тестоедов.

Глава ИСС отметил, что о конкретных сроках создания новых спутников, их технических характеристиках и функциях можно будет говорить только после получения технического задания от заказчика. В то же время Тестоедов уточнил, что новые спутники будут предоставлять все необходимые сервисы прежнего ресурса, но получат и новые, обеспечивающие большую востребованность системы. "Аппаратов будет три-четыре", - добавил он.

"Скорее всего это будет комбинация, когда уже существующие аппараты работают одновременно с аппаратами нового поколения, потому что они взаимоувязаны по уже существующим сервисам", - добавил гендиректор ИСС.

Как отмечается в стратегии развития Роскосмоса до 2025 года, опубликованной на сайте госкорпорации, запуск на орбиту спутников ретрансляторов нового поколения ожидается после 2026 года. В Федеральной космической программе до 2025 года не прописано изготовление спутников серии "Луч", но указана разработка модернизированных аппаратов "Луч-5М".

Система "Луч"

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Сейчас в ее составе три спутника-ретранслятора ("Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В"). Назначение системы - информационное обеспечение летающих на низких орбитах (до 2000 км) ракет и космических аппаратов различного назначения. В частности система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами. Также система обеспечивает связь с космическими кораблями "Союз-МС" и "Прогресс-МС" на всех стадиях полета.

Три действующих аппарата системы "Луч" находятся в точках 16 градусов западной долготы, 95 градусов восточной долготы и 165 градусов восточной долготы. Всего за Россией зарегистрированы четыре точки, еще одна находится над Америкой.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Луч МКСР
МКС
Союз ПКК
Союз РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 18:33
  • 5
"Калашникова" хотят отправить в запас
  • 02.10 18:26
  • 5498
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.10 17:56
  • 8
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 02.10 17:32
  • 5
Выбор между ракетами и оралом
  • 02.10 16:35
  • 25
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 02.10 15:22
  • 77
Новая версия противотанковой самоходной пушки "Спрут-СД" для ВДВ появится в 2015 году
  • 02.10 14:56
  • 2
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 02.10 14:12
  • 46
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 02.10 13:52
  • 1
Борьба между компаниями Saab и Lockheed Martin за контракт ВВС Индии на однодвигательные истребители
  • 02.10 13:15
  • 16
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 02.10 11:10
  • 3819
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.10 11:09
  • 6
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 02.10 10:56
  • 1
Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме
  • 02.10 09:56
  • 35
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 02.10 08:55
  • 865
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы