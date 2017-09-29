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Минобороны РФ оценило как "незначительные" усилия Великобритании по борьбе с ИГ

02.10.2017 ТАСС 206 0
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Танк "Челленджер 2"
Танк "Челленджер 2" воорруженных сил Великобритании в Басре, Ирак.
Источник: AP Photo/ Dan Chung/pool

Ранее министр обороны Британии заявил, что страна вносила неоценимый вклад в кампанию по подрыву потенциала ИГ, "отбросив эту жалкую секту от ворот Багдада и подведя ее к грани поражения в Ракке"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ охарактеризовало усилия, направленные Великобританией на борьбу с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), как "незначительные". Об этом в пятницу заявил официальные представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя соответствующие высказывания британского министра обороны Майкла Фэллона.

Ранее Фэллон в интервью изданию UK defence заявил, что "Британия вносила неоценимый вклад в кампанию по подрыву потенциала ИГ с 2014 года, отбросив эту жалкую секту от ворот Багдада и подведя ее к грани поражения в Ракке".

"По мере приближения разгрома сирийскими войсками при поддержке ВКС России группировки ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) в Сирии, неожиданно выяснилось, что где-то за спиной у нас все эти годы больше всех помогал в уничтожении террористов британский министр обороны Майкл Фэллон", - заявил Конашенков.

В этой связи генерал задается вопросом, чем занимались Вооруженные силы Великобритании, когда "ИГИЛ в середине 2015 года практически поглотил треть Ирака и всю Сирию?" "Сам британский министр рапортует, что с 2014 года британские королевские ВВС на нанесли по ИГИЛ в Ираке и Сирии всего около 1500 ударов. Тогда как ВКС России нанесли более 99 тысяч подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов по террористам в одной Сирии, что и обусловило стратегический перелом в борьбе с ИГИЛ", - подчеркнул представитель Минобороны РФ.

"Если и можно британский вклад в борьбу с ИГИЛ назвать "неоценимым", то не от масштабности усилий, а от их незначительности", - заключил Конашенков.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Великобритания
Ирак
Россия
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Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь

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