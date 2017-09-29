Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Расходы РФ на национальную оборону в 2018 году составят более 2,77 трлн рублей

02.10.2017 ТАСС 637 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Это на 100 млрд рублей меньше, чем в этом году, говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расходы на национальную оборону в 2018 году составят более 2,77 трлн рублей, что на 100 млрд рублей меньше, чем в этом, говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 годы, внесенного 29 сентября в Госдуму.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2018 году составят 2 771 784,6 млн рублей, в 2019 году - 2 798 497,4 млн рублей и в 2020 году - 2 807 994,3 млн. рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Национальная оборона" составит в 2017 году 3,1%, в 2018 году - 2,8%, в 2019 году - 2,7% и в 2020 году - 2,5 %", - говорится в документах. В этом году бюджетные расходы на национальную оборону составили свыше 2,87 трлн рублей.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2018 и 2020 годах по сравнению с 2017 годом (17,0%) уменьшится и составит 16,8%, в 2019 году увеличится и составит 17,1%.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 415-ФЗ, в 2018 году увеличены на 42 633,4 млн рублей, в 2019 году уменьшены на 17 323,8 млн рублей, в 2020 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2019 год, увеличены на 9 496,9 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Из сопроводительных документов следует, что наряду с общими подходами к формированию проекта федерального бюджета на изменение расходов по разделу "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил РФ, включая продовольственное, транспортное обеспечение, содержание объектов инфраструктуры, в 2018 году на 62,5 млрд рублей, уменьшение бюджетных ассигнований Минобороны России, предусмотренных на оплату договоров по предоставлению коммунально-эксплуатационных услуг в 2018 году на 50,253 млрд рублей, а в 2019 году - на 50,677 млрд рублей.

Бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделу "Национальная оборона", будут направлены в частности на обеспечение выполнения международных обязательств по размещению воинских формирований РФ на территориях иностранных государств в 2018 - 2020 годах (в объеме 4,4 млрд рублей ежегодно).
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 18:33
  • 5
"Калашникова" хотят отправить в запас
  • 02.10 18:26
  • 5498
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.10 17:56
  • 8
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 02.10 17:32
  • 5
Выбор между ракетами и оралом
  • 02.10 16:35
  • 25
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 02.10 15:22
  • 77
Новая версия противотанковой самоходной пушки "Спрут-СД" для ВДВ появится в 2015 году
  • 02.10 14:56
  • 2
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 02.10 14:12
  • 46
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 02.10 13:52
  • 1
Борьба между компаниями Saab и Lockheed Martin за контракт ВВС Индии на однодвигательные истребители
  • 02.10 13:15
  • 16
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 02.10 11:10
  • 3819
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.10 11:09
  • 6
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 02.10 10:56
  • 1
Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме
  • 02.10 09:56
  • 35
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 02.10 08:55
  • 865
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы