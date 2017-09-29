Расходы РФ на национальную оборону в 2018 году составят более 2,77 трлн рублей
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Это на 100 млрд рублей меньше, чем в этом году, говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 годы
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расходы на национальную оборону в 2018 году составят более 2,77 трлн рублей, что на 100 млрд рублей меньше, чем в этом, говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 годы, внесенного 29 сентября в Госдуму.
"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2018 году составят 2 771 784,6 млн рублей, в 2019 году - 2 798 497,4 млн рублей и в 2020 году - 2 807 994,3 млн. рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Национальная оборона" составит в 2017 году 3,1%, в 2018 году - 2,8%, в 2019 году - 2,7% и в 2020 году - 2,5 %", - говорится в документах. В этом году бюджетные расходы на национальную оборону составили свыше 2,87 трлн рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2018 и 2020 годах по сравнению с 2017 годом (17,0%) уменьшится и составит 16,8%, в 2019 году увеличится и составит 17,1%.
"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 415-ФЗ, в 2018 году увеличены на 42 633,4 млн рублей, в 2019 году уменьшены на 17 323,8 млн рублей, в 2020 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2019 год, увеличены на 9 496,9 млн рублей", - говорится в тексте документа.
Из сопроводительных документов следует, что наряду с общими подходами к формированию проекта федерального бюджета на изменение расходов по разделу "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил РФ, включая продовольственное, транспортное обеспечение, содержание объектов инфраструктуры, в 2018 году на 62,5 млрд рублей, уменьшение бюджетных ассигнований Минобороны России, предусмотренных на оплату договоров по предоставлению коммунально-эксплуатационных услуг в 2018 году на 50,253 млрд рублей, а в 2019 году - на 50,677 млрд рублей.
Бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделу "Национальная оборона", будут направлены в частности на обеспечение выполнения международных обязательств по размещению воинских формирований РФ на территориях иностранных государств в 2018 - 2020 годах (в объеме 4,4 млрд рублей ежегодно).
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29.09.2017
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