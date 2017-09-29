Более 200 новгородских школьников вступили в ряды "Юнармии"
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Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия».
Источник: yarnovosti.com
Старшеклассники приняли клятву юнармейца и получили нагрудные знаки
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Школьники Новгородской области вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Церемония с участием 215 старшеклассников прошла в пятницу у стелы "Город воинской славы" в центре Великого Новгорода, передает корреспондент ТАСС.
"Этих ребят отличают успехи в учебе, спорте, активная жизненная позиция, многие из них принимают участие в поисковых работах. Сегодня мы даем возможность нашей молодежи активно изучать историю родного края, страны", - сказал заместитель командующего Западного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Юрий Евтушенко, передавая региональному штабу движения флаг общественной организации.
На церемонии ребята приняли клятву юнармейца и получили нагрудные знаки. Как рассказал командир Валдайского отряда Андрей Яковлев, они уже имеют представление о службе в армии благодаря шефам, военнослужащим 42-го гвардейского полка, которые уже несколько лет активно работают со школьниками.
Юнармейское движение создано в 2015 году по инициативе Министерства обороны РФ и поддержано президентом России Владимиром Путиным. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой молодежи. Движение объединяет более 160 тыс. молодых людей по всей стране.
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29.09.2017
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