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Более 200 новгородских школьников вступили в ряды "Юнармии"

02.10.2017 ТАСС 130 0
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Юнарми
Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия».
Источник: yarnovosti.com

Старшеклассники приняли клятву юнармейца и получили нагрудные знаки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Школьники Новгородской области вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Церемония с участием 215 старшеклассников прошла в пятницу у стелы "Город воинской славы" в центре Великого Новгорода, передает корреспондент ТАСС.

"Этих ребят отличают успехи в учебе, спорте, активная жизненная позиция, многие из них принимают участие в поисковых работах. Сегодня мы даем возможность нашей молодежи активно изучать историю родного края, страны", - сказал заместитель командующего Западного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Юрий Евтушенко, передавая региональному штабу движения флаг общественной организации.

На церемонии ребята приняли клятву юнармейца и получили нагрудные знаки. Как рассказал командир Валдайского отряда Андрей Яковлев, они уже имеют представление о службе в армии благодаря шефам, военнослужащим 42-го гвардейского полка, которые уже несколько лет активно работают со школьниками.

Юнармейское движение создано в 2015 году по инициативе Министерства обороны РФ и поддержано президентом России Владимиром Путиным. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой молодежи. Движение объединяет более 160 тыс. молодых людей по всей стране.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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