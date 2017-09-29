Минобороны пообещало тульскому КБП контракты на всю продукцию
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Стенд АО Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Вся военная техника, выпускаемая Конструкторским бюро приборостроения (КБП), будет поставляться в российскую армию в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы, заявил журналистам в пятницу заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Я вам так скажу: вся финальная продукция КБП, а это, помимо зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ещё и противотанковый комплекс "Корнет", стрелково-пушечное вооружение, оружие, снаряды - все оно будет законтрактовано в рамках следующей ГПВ", - сообщил он.
Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы) 29 сентября отмечает 90 лет со дня основания. Специалистами тульского предприятия были разработаны такие системы вооружения как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и проходящая испытания морская версия системы "Панцирь-М", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", боевой модуль "Бахча" и автомат-амфибия АДС.
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29.09.2017
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