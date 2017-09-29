Новый ЗРПК "Панцирь-СМ" будет создан в 2018 году, заявили в Минобороны



Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время учений в Московской области. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время учений в Московской области. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" с ракетой увеличенной дальности будет создан в 2018 году, заявил журналистам в пятницу заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Действительно, такие планы есть. Мы хотим вдвое увеличить дальность ракеты комплекса. Думаю, в 2018 году мы эту работу выполним", - сказал он.