Новый ЗРПК "Панцирь-СМ" будет создан в 2018 году, заявили в Минобороны
|
|
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время учений в Московской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" с ракетой увеличенной дальности будет создан в 2018 году, заявил журналистам в пятницу заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Действительно, такие планы есть. Мы хотим вдвое увеличить дальность ракеты комплекса. Думаю, в 2018 году мы эту работу выполним", - сказал он.
|
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.10.2017 Минобороны пообещало тульскому КБП контракты на всю продукцию
06.09.2017 Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
25.08.2017 Минобороны РФ подписало контракт на поставку первой партии БМП-3 с модулем "Эпоха"
24.08.2017 Александр Денисов: "В новой программе вооружения разработке и производству высокоточного оружия отведено определяющее значение"
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
01.08.2017 Юрий Борисов принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля "Ураган"