Россия получила от Турции аванс за поставку С-400



Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Россия получила от Турции аванс за зенитные ракетные системы С-400, сообщил журналистам помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Да, получили. Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается", - сказал он.

Ранее турецкие представители говорили, что ожидают начала поставок в течение двух лет.

Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 12 сентября. Детали соглашения не приводились из-за "специфики и чувствительности темы". Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая сторона внесла первый взнос.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Комплекс, не имеющий аналогов в мире, вызывает большой интерес у зарубежных партнеров России. Как сообщала Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, она уже получила около 10 заявок на С-400, контракт на поставку подписан с Китаем.

В Турции интерес к комплексам объяснили тем, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность и должна это делать.