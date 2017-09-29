Россия получила от Турции аванс за поставку С-400
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Россия получила от Турции аванс за зенитные ракетные системы С-400, сообщил журналистам помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
"Да, получили. Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается", - сказал он.
Ранее турецкие представители говорили, что ожидают начала поставок в течение двух лет.
Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 12 сентября. Детали соглашения не приводились из-за "специфики и чувствительности темы". Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая сторона внесла первый взнос.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Комплекс, не имеющий аналогов в мире, вызывает большой интерес у зарубежных партнеров России. Как сообщала Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, она уже получила около 10 заявок на С-400, контракт на поставку подписан с Китаем.
В Турции интерес к комплексам объяснили тем, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность и должна это делать.
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29.09.2017
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