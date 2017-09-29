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Пусковые установки "Ярс" осваивают новые районы боевого патрулирования

02.10.2017 РИА Новости 204 0
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Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс
Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс.
Источник: © Фото : пресс-службы Минобороны РФ

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования в ходе учений с Новосибирским соединением РВСН, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе командно-штабных учений с Новосибирским соединением РВСН ракетные полки, оснащенные ПГРК "Ярс", совершают интенсивные маневренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования. Ограничений в отношении маршрутов боевого патрулирования ПГРК международными договорами в области контроля над вооружениями не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, одна из главных задач, которая стояла перед новосибирскими ракетчиками, - перебросить комплексы максимально незаметно для разведывательной авиации противника и заранее заброшенных в тыл диверсантов.

"Совершенствуя формы и методы маскировки мобильных ракетных комплексов, нам необходимо убедиться, что пусковые установки остаются незамеченными для средств разведки условного противника… подвижные комплексы при грамотной организации мер по обеспечению их скрытности становятся невидимыми. При этом ресурсы по дальнейшему наращиванию скрытности и живучести подвижной группировки Ракетных войск далеко не исчерпаны", - сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В учении задействовано более четырех тысяч военнослужащих и около 400 единиц техники.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
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РС-24 Ярс
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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