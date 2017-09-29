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На учениях "Дружба-2017" военные провели стрельбы из гранатометов "Пламя"

02.10.2017 РИА Новости 206 0
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Военнослужащие на учении Дружба. Архивное фото
Военнослужащие на военных учениях Дружба. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба Южного военного округа

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Военные России и Пакистана выполнили на совместных учениях "Дружба-2017" стрельбы из гранатометов "Пламя" и РПГ-7В и пулеметов "Утёс", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"На базе горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии российские и пакистанские военнослужащие в рамках совместных российско-пакистанских учений "Дружба-2017" выполнили совместные боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия…. Российские разведчики предоставили пакистанским коллегам автоматический гранатомет станковый АГС-17 "Пламя", ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пулемет НСВС "Утёс", снайперские винтовки СВД-С, пистолеты системы Ярыгина, Стечкина и Макарова", - сказал он журналистам.

Огонь велся по мишеням на расстояниях от 50 до 500 метров. Было израсходовано 5 тысяч боеприпасов, в том числе свыше 500 гранатометных выстрелов ВОГ-17.

Всего в маневрах принимают участие более 200 военных Пакистана и разведроты специального назначения мотострелковой бригады ЮВО.
29.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Пакистан
Россия
Продукция
АГС-17
РПГ-7
СВД
Стечкин
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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