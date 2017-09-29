На учениях "Дружба-2017" военные провели стрельбы из гранатометов "Пламя"
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Военнослужащие на военных учениях Дружба. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба Южного военного округа
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Военные России и Пакистана выполнили на совместных учениях "Дружба-2017" стрельбы из гранатометов "Пламя" и РПГ-7В и пулеметов "Утёс", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"На базе горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии российские и пакистанские военнослужащие в рамках совместных российско-пакистанских учений "Дружба-2017" выполнили совместные боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия…. Российские разведчики предоставили пакистанским коллегам автоматический гранатомет станковый АГС-17 "Пламя", ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пулемет НСВС "Утёс", снайперские винтовки СВД-С, пистолеты системы Ярыгина, Стечкина и Макарова", - сказал он журналистам.
Огонь велся по мишеням на расстояниях от 50 до 500 метров. Было израсходовано 5 тысяч боеприпасов, в том числе свыше 500 гранатометных выстрелов ВОГ-17.
Всего в маневрах принимают участие более 200 военных Пакистана и разведроты специального назначения мотострелковой бригады ЮВО.
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29.09.2017
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