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На учениях в Новосибирской области инженеры РВСН блокировали "диверсантов"

02.10.2017 РИА Новости 193 0
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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инженеры РВСН блокировали условных диверсантов минными заградителями на учениях в Новосибирской области, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе командно-штабных учений РВСН, проходящих в Новосибирской области, инженерные подразделения ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК "Ярс". Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования противника, с использованием средств дистанционного минирования", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, для срыва маневра частей "диверсанты" уничтожили мост. На дублирующем мосту, который рассматривался в качестве резервного, военные выявили силовые и поперечные трещины, которые не позволяют переправить крупногабаритную технику. Тогда инженеры развернули тяжёлый механизированный мост ТММ-3 и подразделения обеспечения прибыли в полевой район в установленное время.

"Диверсанты" были обнаружены на подступах к позициям, и для их блокировки военные решили использовать универсальные минные заградители.

"Подвижный отряд заграждения проведёт ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, установив минное поле протяжённостью около 1500 метров. Кроме того, в позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировки мест расположения частей и подразделений", - отмечает МО РФ.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК

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