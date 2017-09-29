На учениях в Новосибирской области инженеры РВСН блокировали "диверсантов"
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Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инженеры РВСН блокировали условных диверсантов минными заградителями на учениях в Новосибирской области, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В ходе командно-штабных учений РВСН, проходящих в Новосибирской области, инженерные подразделения ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК "Ярс". Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования противника, с использованием средств дистанционного минирования", - говорится в сообщении.
По замыслу учений, для срыва маневра частей "диверсанты" уничтожили мост. На дублирующем мосту, который рассматривался в качестве резервного, военные выявили силовые и поперечные трещины, которые не позволяют переправить крупногабаритную технику. Тогда инженеры развернули тяжёлый механизированный мост ТММ-3 и подразделения обеспечения прибыли в полевой район в установленное время.
"Диверсанты" были обнаружены на подступах к позициям, и для их блокировки военные решили использовать универсальные минные заградители.
"Подвижный отряд заграждения проведёт ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, установив минное поле протяжённостью около 1500 метров. Кроме того, в позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировки мест расположения частей и подразделений", - отмечает МО РФ.
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29.09.2017
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