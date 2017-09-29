ВКС за неделю девять раз перехватывали самолеты-разведчики у границ России
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Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили девять перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, свидетельствуют данные, опубликованные в пятничном номере газеты "Красная звезда".
Согласно инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 58 летательных аппаратов. Отмечается, что 46 из них вели разведку на Западном стратегическом направлении, один - на Юго-Западном, семь - на Арктическом и четыре - на Восточном.
Вдоль морских границ России разведку вели 12 кораблей. Нарушений российского воздушного пространства допущено не было.
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29.09.2017
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