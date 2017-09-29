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Испытания фрегата "Адмирал Горшков" вступили в завершающую фазу

02.10.2017 ТАСС 489 0
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Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Финском заливе, 15 декабря 2014г.
Источник: forumairbase.ru

29 сентября экипаж корабля провел тестирование систем авиационно-технического комплекса

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Северный флот начал завершающий этап испытаний фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", сообщил в пятницу начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

"Северный флот приступил к обеспечению завершающей фазы испытаний головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Экипаж корабля и обеспечивающие силы флота вышли в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцево море, где приступили к выполнению программы испытаний. Сегодня экипаж корабля обеспечил тестирование систем авиационно-технического комплекса. Облет корабля проводили вертолеты Ка-27ПС и Ка-31, а также самолеты Ил-38 и МиГ-31 объединения ВВС и ПВО флота", - сказал Серга.

По его словам, во время выхода в море планируется также провести серию практических испытаний систем и комплексов вооружения корабля.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" прибыл на Северный флот для завершения государственных испытаний технических средств и вооружения. После приема фрегата Военно-морским флотом России он войдет в состав одного из соединений Северного флота.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Ил-38
Ка-27ПС
Ка-31
МиГ-31
Проекты
22350
СФ

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