Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2" с тремя спутниками на борту
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Запуск двух спутников - "Шицзянь-9 A" и "Шицзянь-9 B" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" /"Великий поход-2С"/. 14 октября 2012г.
Источник: russian.china.org.cn
Как отмечает источник, нынешний запуск стал 251-м для этой серии ракет
ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китай в пятницу осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2" с тремя спутниками "Яогань-30" на борту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, запуск состоялся в 12:21 по местному времени (07:21 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).
Как отмечает телеканал, нынешний запуск стал 251-м для этой серии ракет.
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29.09.2017
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