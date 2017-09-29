Спутник AsiaSat-9 выведен на геопереходную орбиту
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Ракета-носитель Протон-М.
Источник: © AFP 2017 / Kirill Kudryavtsev
Космический аппарат успешно отделился от разгонного блока
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спутник связи AsiaSat-9 отделился от разгонного блока "Бриз-М" и вышел на геопереходную орбиту. Об этом сообщил ТАСС представитель производителя ракеты - Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева.
"Космический аппарат отделился от разгонного блока и вышел на геопереходную орбиту в 7:05 мск. В ближайшее время он будет передан на управление заказчику", - сказал представитель центра.
Ракета-носитель "Протон-М" со спутником AsiaSat-9 стартовала в четверг в 21:52 мск с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур. Через две минуты после старта от ракеты отделилась первая ступень, спустя еще три с половиной минуты - вторая, а затем и створки головного обтекателя, защищавшие спутник в атмосфере. "Бриз-М" в связке со спутником отделился от третьей ступени носителя в 22:01 мск.
Выведение космического аппарата на геопереходную орбиту заняло девять часов и потребовало пяти включений двигательной установки разгонного блока.
Телекоммуникационный спутник AsiaSat-9 разработан и изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу спутникового оператора AsiaSat (Гонконг). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.
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29.09.2017
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