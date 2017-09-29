Австралия объявила о проекте создания спутников в рамках космической программы



Австралийский испытательный полигон и космодром Вумера. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Peter Mathew Австралийский испытательный полигон и космодром Вумера. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Peter Mathew

В течение ближайших трех лет планируется запустить в космос три спутника

АДЕЛАИДА /Австралия/, 29 сентября. /ТАСС/. ВВС Австралии установят партнерские отношения с филиалом Университета Нового Южного Уэльса в Канберре для развития национальной космической программы. Об этом объявил в пятницу на проходящем в Аделаиде Международном астронавтическом конгрессе министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн.

"В рамках данного проекта филиал Университета Нового Южного Уэльса в Канберре будет сотрудничать с бизнесом в разработке элементов программы космических полетов", - сообщил министр, уточнив, что в течение ближайших трех лет планируется запустить в космос три спутника.

Министр образования Австралии Саймон Бермингем ранее объявил на конгрессе в Аделаиде о планах создания Национального космического агентства. Он уточнил, что новая организация будет заниматься разработкой и внедрением новых космических технологий.

Филиал Университета Нового Южного Уэльса в Канберре расположен на территории Академии Вооруженных сил Австралии.