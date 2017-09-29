Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: Boeing хочет выполнить первый пилотируемый полет корабля Starliner в конце 2018 года

02.10.2017 ТАСС 212 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP

Непилотируемый испытательный полет намечен на III квартал следующего года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет космического корабля CST-100 Starliner запланирован на III квартал 2018 года, но, возможно, будет перенесен на начало 2019 года. Как сообщил в четверг портал Space.com, об этом заявил на проходящем в Аделаиде 68-м Международном астронавтическом конгрессе руководитель программы создания Starliner в корпорации Boeing Крис Фергюсон.

"У нас сейчас - самый разгар испытаний систем корабля и мы намерены осуществить испытательный полет - по крайней мере непилотируемый - в будущем году, - отметил он. - Наиболее удачным вариантом было бы проведение и непилотируемого, и пилотируемого испытательных полетов".

По словам Фергюсона, нынешний график работ предусматривает проведение испытаний по аварийному прекращению процедуры запуска корабля на полигоне Уайт-Сэнд в штате Нью-Мексико во II квартале будущего года. После этого в III квартале 2018 года намечен непилотируемый испытательный полет. "Если непилотируемый полет будет удачным, то пилотируемый полет состоится в IV квартале или, в зависимости от результата, в I квартале следующего года", - заявил он.

Boeing разрабатывает корабль Starliner в соответствии с Программой коммерческих пилотируемых кораблей, финансируемой NASA. После того, как испытания корабля будут завершены, Boeing приступит к выполнению контракта с NASA по осуществлению шести полетов к Международной космической стации для доставки экипажей и грузов.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
Компании
Boeing
NASA

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 18:33
  • 5
"Калашникова" хотят отправить в запас
  • 02.10 18:26
  • 5498
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.10 17:56
  • 8
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 02.10 17:32
  • 5
Выбор между ракетами и оралом
  • 02.10 16:35
  • 25
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 02.10 15:22
  • 77
Новая версия противотанковой самоходной пушки "Спрут-СД" для ВДВ появится в 2015 году
  • 02.10 14:56
  • 2
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 02.10 14:12
  • 46
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 02.10 13:52
  • 1
Борьба между компаниями Saab и Lockheed Martin за контракт ВВС Индии на однодвигательные истребители
  • 02.10 13:15
  • 16
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 02.10 11:10
  • 3819
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.10 11:09
  • 6
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 02.10 10:56
  • 1
Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме
  • 02.10 09:56
  • 35
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 02.10 08:55
  • 865
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы