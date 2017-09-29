Турция перевела России аванс за системы С-400



Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Контракт на поставку вступил в действие, сообщил помощник президента РФ Владимир Кожин

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие, Анкара уже перевела аванс.

Об этом заявил в пятницу помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Контракт вступил в действие, аванс заплачен, по срокам не могу пока сказать", - заявил он.

По его словам, вопрос о передаче Турции технологии производства С-400 пока не обсуждался. "Об этом речь не идет, пока речь идет только о поставке готовых вооружений, технологии - нет", - сказал Кожин.

12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.