Ростех и Минобороны подписали контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2
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Боевая машина десанта БМД-2.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС
Контракт заключен на 10 лет
ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и Минобороны РФ подписали контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках новой госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Об этом в пятницу сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Со стороны госкорпорации соглашение подписал заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех), управляющий директор КБП Дмитрий Коноплев, а от Министерства обороны - замминистра Юрий Борисов.
"Сегодня мы подписали договор на модернизацию 540 боевых машин БМП-2 и БМД-2", - сказал Чемезов. По его словам, контракт предполагает модернизацию боевых машин по линии гособоронзаказа для нужд Минобороны России в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.
Контракт заключен на 10 лет, сообщил Борисов. "Мы заключили сегодня десятилетний контракт, который будет определять вашу [КБП] производственную деятельность по производству легкой бронированной техники на весь период новой госпрограммы", - сказал он.
В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил КБП с 90-летием, отметив, что предприятие активно развивается. "Наша техника хорошо показала себя в Сирии, наша техника не для парадов, техника крайне востребована в войсках", - заявил он.
Кроме того, глава Ростеха запустил новый цех модернизации легкобронированной техники на тульском предприятии "Щегловский Вал", который будет задействован в реализации подписанного соглашения.
"Запуск цеха позволит осуществлять работу по ремонту и модернизации легкобронированной техники. Этот шаг поддержан Министерством обороны," - отметил он.
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29.09.2017
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