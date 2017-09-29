Ростех и Минобороны подписали контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2



Боевая машина десанта БМД-2.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Боевая машина десанта БМД-2.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Контракт заключен на 10 лет

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и Минобороны РФ подписали контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках новой госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Об этом в пятницу сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Со стороны госкорпорации соглашение подписал заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех), управляющий директор КБП Дмитрий Коноплев, а от Министерства обороны - замминистра Юрий Борисов.

"Сегодня мы подписали договор на модернизацию 540 боевых машин БМП-2 и БМД-2", - сказал Чемезов. По его словам, контракт предполагает модернизацию боевых машин по линии гособоронзаказа для нужд Минобороны России в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

Контракт заключен на 10 лет, сообщил Борисов. "Мы заключили сегодня десятилетний контракт, который будет определять вашу [КБП] производственную деятельность по производству легкой бронированной техники на весь период новой госпрограммы", - сказал он.

В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил КБП с 90-летием, отметив, что предприятие активно развивается. "Наша техника хорошо показала себя в Сирии, наша техника не для парадов, техника крайне востребована в войсках", - заявил он.

Кроме того, глава Ростеха запустил новый цех модернизации легкобронированной техники на тульском предприятии "Щегловский Вал", который будет задействован в реализации подписанного соглашения.

"Запуск цеха позволит осуществлять работу по ремонту и модернизации легкобронированной техники. Этот шаг поддержан Министерством обороны," - отметил он.