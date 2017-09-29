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Сухопутные войска РФ в 2017 году получат более 2,5 тыс. единиц вооружения и техники

02.10.2017 ТАСС 308 0
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БТР-82А
БТР-82А на Форуме Армия-2016.
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

Сейчас части постоянной готовности переоснащаются новыми образцами военной техники БМП-3 и БТР-82А

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тысяч единиц основных образцов вооружения и техники поступят в Сухопутные войска России в 2017 году. Об этом в пятницу сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

"В этом году в Сухопутные войска поступит более 2,5 тыс. единиц основных образцов вооружения и техники. Будет достигнут уровень нашей обеспеченности современным вооружением более чем на 42%", - сказал главком.

Так, Салюков отмечает, что на данном этапе части постоянной готовности переоснащаются новыми образцами военной техники БМП-3 и БТР-82А. С 2018 года части начнут получать модернизированные БМП-2 с установленным боевым модулем "Бережок".

В свою очередь, часть, вооруженная зенитным ракетным комплексом "Тор-М2", перевооружена на переносный зенитный ракетный комплекс "Верба".

"Поступившее вооружение значительно превосходит предыдущие модификации по параметрам зоны поражения, количеству одновременно обстреливаемых целей и транспортному боекомплекту ракет", - заметил Салюков.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Верба ПЗРК
Компании
Минoбороны РФ

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