Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Генштаб ВС РФ: сокращение плана по призыву обусловлено ростом числа контрактников

02.10.2017 ТАСС 185 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие российской армии. Архивное фото
Военнослужащие российской армии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об осеннем призыве на военную службу 134 тыс. человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Значительное сокращение числа призывников в осеннюю призывную кампанию текущего года произошло в результате комплектования должностей военнослужащими-контрактниками. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Президент России Владимир Путин 27 сентября подписал указ о призыве в октябре - декабре 2017 г. на военную службу 134 тыс. человек. При этом в осеннюю кампанию в прошлом году число призывников составляло 152 тыс. человек, а в марте текущего года указом президента на военную службу были призваны 142 тыс. человек.

"Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", - заявил Бурдинский.

Как отмечается, более 15 тыс. из 134 тыс. осенних призывников получили подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 18:33
  • 5
"Калашникова" хотят отправить в запас
  • 02.10 18:26
  • 5498
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.10 17:56
  • 8
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 02.10 17:32
  • 5
Выбор между ракетами и оралом
  • 02.10 16:35
  • 25
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 02.10 15:22
  • 77
Новая версия противотанковой самоходной пушки "Спрут-СД" для ВДВ появится в 2015 году
  • 02.10 14:56
  • 2
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 02.10 14:12
  • 46
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 02.10 13:52
  • 1
Борьба между компаниями Saab и Lockheed Martin за контракт ВВС Индии на однодвигательные истребители
  • 02.10 13:15
  • 16
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 02.10 11:10
  • 3819
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.10 11:09
  • 6
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 02.10 10:56
  • 1
Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме
  • 02.10 09:56
  • 35
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 02.10 08:55
  • 865
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы