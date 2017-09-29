Белоруссию покинул последний эшелон с военными из РФ, принимавшими участие в учениях
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Источник: © Виктор Драчев/ТАСС
Последними в пункты постоянной дислокации убыли подразделения тылового обеспечения
МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Последний эшелон с подразделениями Вооруженных сил РФ, принимавшими участие в совместных учениях "Запад-2017", в четверг покинул Белоруссию. Об этом сообщается на сайте учений.
"С одной из железнодорожных станций в Борисове отправился домой последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, принимавших участие в совместных стратегических учениях "Запад2017", - отмечается в сообщении.
В нем говорится, что по традиции последними в пункты постоянной дислокации убыли подразделения тылового обеспечения. "Погрузку техники и имущества российские военнослужащие осуществили в кратчайшие сроки", - отмечается на сайте учений "Запад-2017".
Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них были задействованы до 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из стран НАТО.
Представители Минобороны Белоруссии ранее заявляли, что до 30 сентября участвовавшие в учениях подразделения вооруженных сил Белоруссии и России вернутся в пункты постоянной дислокации.
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29.09.2017
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