Расчеты С-400 уничтожили воздушные цели в рамках учений
|
|
С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Маневры прошли на полигоне Ашулук
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 уничтожили воздушные цели в рамках учений на полигоне Ашулук. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"В объединении ПВО и ПРО Воздушно-космических сил прошло тактическое учение, в рамках которого личный состав боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также командного пункта дивизии отработал перебазирование на полигон Ашулук, отражение налета авиации условного противника и практические пуски ракет по мишеням", - говорится в сообщении.
В учениях приняли участие расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, радиолокационных станций "Небо-М", "Каста 2-2", "Подлет".
"Расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск действовали в условиях, приближенных к боевым. Экипажи истребителей МиГ-29СМТ и вертолетов Ми-8 в роли условного противника выполняли полеты на предельно малых высотах, используя системы радиопомех, максимально усложняя работу по обнаружению всех воздушных целей", - рассказали в военном ведомстве.
Для отработки практических пусков расчетами комплексов С-400 на полигоне проводились запуски ракет-мишеней различного типа, которые обозначали полеты крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника, которые были своевременно перехвачены, добавили в Минобороны.
|
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.02.2016 Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
02.12.2014 В рамках гособоронзаказа на 2015 год ВВС РФ получат более 150 новейших самолетов и вертолетов
26.08.2011 Юбилейный МАКС, часть 2
19.09.2017 Российская ПВО отразила налет условного противника на учениях "Запад-2017"
19.09.2017 Силы ПВО западного военного округа отразили в ходе учений нападение условного противника
29.06.2017 Участники конкурса "Воздушные рубежи" перехватили беспилотники условного противника
05.06.2017 До конца года Ленинградская армия ВВС и ПВО Западного военного округа получит более 60 ед. современной военной техники
28.03.2017 В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России