Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии



Боевики "Исламского государства" на автомобилях Toyota Hilux.

Источник: pasadenoid.com Боевики "Исламского государства" на автомобилях Toyota Hilux.Источник: pasadenoid.com

Все военнослужащие ВС РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы, сообщил представитель авиабазы Хмеймим

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 28 сентября. /ТАСС/. Информация о захвате двух российских военных боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не соответствует действительности. Об этом в четверг заявил представитель российской авиабазы Хмеймим.

"Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было", - заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое российских военных попали в плен к боевикам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.