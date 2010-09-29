Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
|
|
Боевики "Исламского государства" на автомобилях Toyota Hilux.
Источник: pasadenoid.com
Все военнослужащие ВС РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы, сообщил представитель авиабазы Хмеймим
ХМЕЙМИМ /Сирия/, 28 сентября. /ТАСС/. Информация о захвате двух российских военных боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не соответствует действительности. Об этом в четверг заявил представитель российской авиабазы Хмеймим.
"Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было", - заявил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое российских военных попали в плен к боевикам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.
|
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.09.2017 Расчеты С-400 уничтожили воздушные цели в рамках учений
29.09.2017 Росэлектроника поставит в Вооруженные Силы комплекс создания и обновления геопространственной информации
29.09.2017 Вооруженные силы России получат электронные топографические карты нового поколения
29.09.2017 Морские навигационные карты пяти морей Антарктиды переиздадут после экспедиции исследовательского судна ВМФ "Адмирал Владимирский"
29.09.2017 Военная делегация Республики Филиппины посетила полигон ДВОКУ в Приамурье
29.09.2017 СМИ: Североатлантический альянс хочет заморозить Совет Россия — НАТО
29.09.2017 Российские вооруженные силы получат электронные карты нового поколения
29.09.2017 МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков