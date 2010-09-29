Минпромторг России намерен продолжить в следующем году новые программы поддержки спроса на продукцию российского автопрома
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Минпромторг.
Источник: mpt.volganet.ru
Минпромторг России предлагает продолжить в 2018 году новые программы поддержки спроса на продукцию российского автопрома.
Об этом заявил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов в ходе выступления на Конференции Авто.Ру и Яндекса.
Он рассказал о мерах, направленных на поддержку автопрома и стимулирование спроса на автомобили, в частности о новых программах «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер», «Свое дело». За два первых месяца (с 17 июля по 17 сентября) со старта фактических продаж по этим программам в России продано 37,6 тыс. автомобилей. Из них 18,1 тыс. по программе «Семейный автомобиль», 14,7 тыс. – «Первый автомобиль», 3,9 тыс. – «Своё дело», 767 – «Российский тягач», 124 – «Российский фермер».
По словам Александра Морозова, Минпромторг намерен продолжить эти программы в следующем году. Также обсуждается вариант участия в 2018 году в программах стимулирования спроса только тех автомобилей, что оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом система расширит свой функционал, чтобы стать уникальным и важным компонентом автомобиля – основой для привязки к нему различных технологических решений и сервисов.
Кроме того, заместитель Министра отметил, что доля легковых и коммерческих автомобилей, произведенных в РФ, в структуре продаж за январь-август выросла. По легковым она составила 86,5% за указанный период, по LCV – 89,1%.
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28.09.2017
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