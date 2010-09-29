Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" заняла в рейтинге крупнейших компаний России 64 строчку
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Российская боевая авиация использует широкую номенклатуру средств поражения разработки Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Источник: НВО
Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) вошла в первую сотню крупнейших компаний России ежегодного рейтинга "РБК-500" по показателю выручки, полученной в 2016 году, сообщает пресс-служба КТРВ.
"По сравнению с предыдущим годом корпорация поднялась в данном рейтинге на 5 пунктов и заняла 64-ю строчку с показателем выручки в 173 млрд рублей и 17 млрд рублей чистой прибыли", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.
Отмечается, что по итогам 2015 года корпорация находилась на 69 месте с показателем выручки в 152 млрд рублей.
"По сравнению с первым рейтингом "РБК-500", который проводился по итогам 2014 года, корпорация переместилась в списке на 25 пунктов, с 89 на 64 место", - информирует пресс-служба.
КТРВ является одним из ведущих в мире производителей высокоточного вооружения. Включает в себя более 30 российских компаний, которые обеспечивают разработку и производство профильной продукции.
Предприятия корпорации заняты в производстве авиационных тактических, оперативно-тактических и стратегических управляемых средств поражения, включая гиперзвуковые, морских наступательных и оборонительных систем, в том числе, противокорабельные ракетные комплексы корабельного и берегового базирования.
Также на заводах корпорации производят подводное оружие и подводно-технические средства специального назначения, ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами, космические системы и аппараты.
Ещё одно направление деятельности - производство продукции на основе технологий двойного назначения в сферах авиационных, аэрокосмических, морских и информационных технологий.
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28.09.2017
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