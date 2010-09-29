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Морские навигационные карты пяти морей Антарктиды переиздадут после экспедиции исследовательского судна ВМФ "Адмирал Владимирский"

29.09.2017 Интерфакс-АВН 130 0
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Корабль "Адмирал Владимирский"
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский".
Источник: VK.com/Piloterrr

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - По результатам экспедиции океанографического исследовательского судна ВМФ "Адмирал Владимирский" до конца 2017 года будут переизданы морские навигационные карты 5 морей Антарктиды, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"До конца 2017 года будут переизданы морские навигационные карты на районы антарктических морей - Содружества, Дэвиса, Космонавтов, Лазарева и Рисер-Ларсена", - цитируются в сообщении слова начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Сергея Травина, сказанные по итогам совещания, которое прошло в Адмиралтействе под руководством главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва и было посвящено итогам работы гидрографической службы ВМФ по развитию морской картографии.

По информации капитана 1 ранга С.Травина, "переиздание морских навигационных карт антарктических морей совпадает со 190-летием Управления навигации и океанографии, которое отмечается в этом году. В основу новых карт будут положены материалы исследований и гидрографических работ, выполненных в 2015-2016 годах в ходе антарктической экспедиции океанографического исследовательского судна ВМФ России "Адмирал Владимирский".

"В рамках международных обязательств Российской Федерации и задач по созданию и ведению национальной коллекции морских навигационных карт Мирового океана, Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации издает и поддерживает на уровне современных требований международные и национальные морские навигационные карты на моря, омывающие Антарктиду" - сообщил капитан 1 ранга С.Травин.

Он также отметил, что "на основе выполняемых работ Гидрографической службой ВМФ создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания. Активно пополняется банк электронных навигационных карт, внедрена и широко используется печать карт по требованию, что позволяет полностью сократить затраты на хранение и транспортировку карт".
28.09.2017
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