Ковальчук: у РФ есть полный комплекс энерготехнологий для освоения Арктики
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Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия обладает полным комплексом ядерных энергетических технологий, необходимых для освоения Арктики и обеспечения российского лидерства в этом районе мира, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Выступая в среду на конференции "Атомный ледокольный флот и освоение Арктики", Ковальчук отметил преимущества использования малой атомной генерации для энергообеспечения работ в Арктике. По его словам, они обусловлены распределенностью потребителей на больших пространствах, отсутствием транспортной инфраструктуры в Арктике, относительно небольшое энергопотребление отдельными объектами. Кроме того, надо учитывать, что использование обычных способов энергоснабжения создаст серьезные риски загрязнения окружающей среды в Арктике.
Поэтому основой надежного, эффективного и при этом экологически безопасного энергоснабжения Арктики являются только ядерные технологии, подчеркнул Ковальчук.
"Это атомные станции малой мощности, основанные на прямом преобразовании энергии, то есть тепла в электричество, и привлечение корабельных технологий, которыми мы блестяще владеем. Это дает устойчивую, абсолютно внеконкурентную базу", - сказал ученый.
В качестве примера Ковальчук привел ранее разработанный в Курчатовском институте проект необслуживаемой саморегулируемой атомной термоэлектрической атомной станции малой мощности. Кроме того, возможно создание подводных роботизированных комплексов для работ в Арктике, работающих также за счет прямого преобразования тепла от ядерных источников.
Что касается атомного ледокольного флота, который есть только у России, то новые, самые мощные атомоходы обеспечат освоение восточного маршрута Северного морского пути. "Там существенно более тяжелые климатические условия, более суровая среда, льды толщиной порядка двух метров. И новый ледокол-лидер позволит гарантированно освоить восточную составляющую Северного морского пути (СМП) и тем самым разрушим нашу зависимость от западного направления, которое сейчас является доминантой наших перевозок там", - сказал Ковальчук.
Кроме того, еще одним уникальным объектом для энергоснабжения арктических территорий будет плавучая атомная теплоэлектростанция, которая сейчас сооружается и должна начать работу на Чукотке в конце 2019 года, отметил он.
Особо Ковальчук отметил созданный под научным руководством Курчатовского института в Сайде-губе (Мурманская область) не имеющий аналогов центр по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов. "Этот комплекс гарантирует безопасное, экологически чистое развитие ядерных технологий в Арктике", - сказал он.
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27.09.2017
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