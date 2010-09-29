Военные СФ высадились на остров Голомянный в Арктике
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Русская Арктика. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вера Костамо
# МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Личный состав и техника арктических мотострелков Северного флота (СФ) впервые в современной российской истории высадились с десантного корабля "Кондопога" на остров Голомянный архипелага Северная Земля, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
"Высадка проводилась способом на упор. В ходе данной высадки подразделения арктической мотострелковой бригады на четырех многоцелевых бронированных транспортерах МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами "Корд", отработали ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике", - сказал он журналистам.
Серга сообщил, что после высадки мотострелки захватили береговой плацдарм. Затем они подготовили мишенное поле и выполнили боевые стрельбы из стрельбы из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов, уничтожив "диверсантов".
Как отметил Серга, военнослужащие также высадились и отработали рейдовые действия на самой северной точке Евразийского континента - на мысе Челюскин и на побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов.
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28.09.2017
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