Военные СФ высадились на остров Голомянный в Арктике



Русская Арктика. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Вера Костамо Русская Арктика. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Вера Костамо

# МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Личный состав и техника арктических мотострелков Северного флота (СФ) впервые в современной российской истории высадились с десантного корабля "Кондопога" на остров Голомянный архипелага Северная Земля, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Высадка проводилась способом на упор. В ходе данной высадки подразделения арктической мотострелковой бригады на четырех многоцелевых бронированных транспортерах МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами "Корд", отработали ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике", - сказал он журналистам.

Серга сообщил, что после высадки мотострелки захватили береговой плацдарм. Затем они подготовили мишенное поле и выполнили боевые стрельбы из стрельбы из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов, уничтожив "диверсантов".

Как отметил Серга, военнослужащие также высадились и отработали рейдовые действия на самой северной точке Евразийского континента - на мысе Челюскин и на побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов.