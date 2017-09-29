Пять причин, по которым Россия и Китай не смогут потопить американский авианосец (The National Interest, США)



Пилоты на борту авианосца "Теодор Рузвельт".

Источник: © flickr.com, Official U.S. Navy Page Пилоты на борту авианосца "Теодор Рузвельт".Источник: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Существует немало спекуляций по поводу возникающих угроз для авианосцев, однако Военно-морские силы США вкладывают значительные средства в разработку новых наступательных и оборонительных технологий, направленных на противодействие подобным угрозам. Наибольший прогресс в последние годы был достигнут в объединении в единую сеть всех возможностей флота в определенном месте для того, чтобы сенсоры и системы вооружений могли быть использованы с максимальной эффективностью.

Такие проекты как программа Интегрированная система управления огнем - противовоздушная оборона для Военно-морского флота (Naval Integrated Fire Control - Counter Air program) позволяют связать воедино все имеющиеся боевые системы и создать таким образом цельный и способный быстро реагировать защитный экран, прорвать который смогут далеко не все противники. Значительное количество других достижений также начинают использоваться - от проникающей разведывательной способности истребителей стелс и бортовых комплексов подавления сигналов до систем постановки помех, воздействующих на органы управления самонаводящихся ракет.

Ударные атомные авианосцы являются убедительным выражением американской военной мощи. Ни одна другая система вооружений, находящаяся в распоряжении американских военных, даже близко не может сравниться по совокупной наступательной мощи, и для этого не требуется наличие поблизости наземных баз. В результате десять действующих авианосцев постоянно востребованы региональными командующими, а продолжительные дальние боевые походы уже становятся нормой.

Никто не сомневается в полезности больших ударных авианосцев. Ничего подобного им пока еще не создано, и Соединенные Штаты являются единственной нацией, обладающей достаточно большим флотом для того, чтобы в любое время иметь возможность разместить в нужном месте три авианосца или даже больше. Однако два вопроса стали вновь и вновь возникать после окончания холодной войны, и некоторые обозреватели даже начали ставить под сомнение ключевую роль авианосцев в американском военно-морском флоте. Одна из этих озабоченностей связана с их очень высокой ценой. Тогда как другая относится к их уязвимости.

Вопрос о цене является уткой. Лишь небольшая часть 1% федерального бюджета необходима для того, чтобы строить, использовать и поддерживать в рабочем состоянии все авианосцы Военно-морских сил - и никто пока не предложил застуживающий доверия альтернативный вариант достижения военных целей Соединенных Штатов в случае их отсутствия. Критики утверждают, что на содержание авианосцев требуется больше денег, чем может показаться, потому что в более точные расчеты нужно будет включить стоимость кораблей сопровождения, однако, на самом деле, Военно-морским силам США потребуется значительно больше такого рода кораблей, если они будут вынуждены принимать участие в конфликте, не имея в своем распоряжении авианосцев.

На вопрос относительно уязвимости ответить сложнее, поскольку 5 тысяч моряков и шесть дюжин самых современных самолетов на корабле стоимостью в 10 миллиардов долларов представляют собой то, что военные эксперты называют весьма "выгодной" целью. Вывод из строя даже одного из них будет большим достижением для врагов Америки и большой потерей для американских военных. Однако вероятность того, что кто-то из возможных противников будет в состоянии на самом деле добиться такого результата без применения ядерного оружия, почти равна нулю. Этого не будет, и вот пять главных причин в пользу данного утверждения.

Большие авианосцы обладают высокой скоростью и живучестью

Авианосцы класса Nimitz, занимающие доминирующее положение в современном флоте, как и авианосцы класса Ford, приходящие им на смену, являются самыми большими кораблями за всю историю кораблестроения. Они имеют 25 палуб, общая высота которых составляет почти 80 метров (250 футов), а их водоизмещение превышает 100 тысяч тонн. Сотни водонепроницаемых отсеков и тысячи тонн брони - ни одна обычная торпеда или мина, скорее всего, не сможет причинить авианосцу серьезный ущерб.

Кроме того, авианосцы при проведении операций постоянно находятся в движении, а их скорость составляет 35 миль в час. Этого достаточно для того, чтобы обогнать подводные лодки, и поэтому их обнаружение и слежение за ними - задача не из легких. Через 30 минут после обнаружения противником зона возможного нахождения авианосца может увеличиться до 700 квадратных миль, а спустя 90 минут она расширится до 6000 квадратных миль.

Авианосец обладает великолепной защитой

Американские авианосцы имеют мощные системы активной и пассивной защиты для отражения возможных угроз, в том числе исходящих от низколетящих крылатых ракет и вражеских подводных лодок. Авианосцы оснащены высокочувствительными датчиками, ракетами с радиолокационным наведением, 20-миллитетровыми пушками Gatling, скорострельность которых составляет 50 выстрелов в секунду. В состав их авиационного крыла входят более 60 самолетов, включая эскадрилью оснащенных радарами самолетов дальнего обнаружения, способных заметить приближающуюся угрозу (включая обнаружение перископов) на очень большом расстоянии. Кроме того, на их борту имеются вертолеты, оснащенные средствами борьбы против подводных лодок, надводных целей и морских мин. Все оборонительные датчики и системы вооружений авианосца объединены в одну сеть с помощью бортового командного центра, что позволяет координировать все действия.

Авианосцы не действуют в одиночку. Как правило, их сопровождает авианосная "ударная группа", в состав которой входят различные ракетные корабли, оснащенные боевой системой Aegis. Aegis - это наиболее современная система противовоздушной и противоракетной обороны в мире, она способа справиться с любой потенциальной угрозой с воздуха, в том числе с баллистическими ракетами. Она объединена с другими оборонительными и наступательными системами на борту для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями и плавающими минами, а также способна выводить из строя вражеские сенсоры, необходимые для управления ракетами. Вместе с авиакрылом авианосца эти корабли могут быстро уничтожить вражеские системы, используемые для слежения за ударной группой. Авианосные ударные группы нередко включают в себя одну или более малозаметных ударных подводных лодок, способных поражать подводные и надводные цели.

Применяемая тактика максимизирует живучесть

Хотя американские авианосцы защищены самим мощным многоуровневым щитом, они предпочитают не рисковать, если находятся вблизи потенциального врага. Применяемая ими оперативная тактика направлена на минимизацию риска без потери наступательного потенциала, который и является главным смыслом их существования. Так, например, авианосцы, как правило, не действуют в тех районах, где могу находиться мины, и появляются там только после того, как акватория будет основательно очищена. Они предпочитают оставаться в открытом море, а не в ограниченном пространстве, где приближающуюся угрозу сложно отличить от другого местного трафика. Авианосцы все время находятся в движении, что осложняет их обнаружение противником. Кроме того, они используют связь с другими объектами - как надводными, так и находящимися на низкой орбите - для получения детальной оперативной информации.

Новые технологии укрепляют защиту авианосца

Существует немало спекуляций по поводу возникающих угроз для авианосцев, однако Военно-морские силы США вкладывают значительные средства в разработку новых наступательных и оборонительных технологий, направленных на противодействие подобным угрозам. Наибольший прогресс в последние годы был достигнут в объединении в единую сеть всех возможностей флота в определенном месте для того, чтобы сенсоры и системы вооружений могли быть использованы с максимальной эффективностью.

Такие проекты как программа Интегрированная система управления огнем - противовоздушная оборона для Военно-морского флота (Naval Integrated Fire Control - Counter Air program) позволяют связать воедино все имеющиеся боевые системы и создать таким образом цельный и способный быстро реагировать защитный экран, прорвать который смогут далеко не все противники. Значительное количество других достижений также начинают использоваться - от проникающей разведывательной способности истребителей стелс и бортовых комплексов подавления сигналов до систем постановки помех, воздействующих на органы управления самонаводящихся ракет.

Что касается живучести авианосцев, то важно отметить, что лишь немногие государства способны угрожать этим наиболее ценным американским кораблям, а без использования ядерного оружия никто не способен их потопить. Хотя Военно-морские силы изменили свою тактику с учетом распространения скоростных противокорабельных ракет и растущей военной мощи Китая в западной части Тихого океана, ударные авианосцы, тем не менее продолжают оставаться наиболее надежными и эффективными боевыми системами в арсенале Америки. Обладая неограниченным радиусом действия и гибкостью, которые обеспечиваются атомными силовыми установками, они способны действовать почти в любой точке планеты для обеспечения интересов Соединенных Штатов. А если принять во внимание масштабы инвестиций Военно-морских сил в новые военные технологии, то подобная ситуация, судя по всему, не изменится в ближайшие несколько десятилетий.

Лорен Томпсон является главным оперативным директором некоммерческой организации Lexington Institute, а также главным исполнительным директором некоммерческой консалтинговой организации Source Associates. Ранее он был заместителем директора Программы исследований в области безопасности Джорджтаунского университета, а также читал лекции для аспирантов по стратегии, технологии и СМИ в Джорджтаунском университете. Он также преподавал в Школе государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета.

Эта статья впервые была опубликована в 2016 году.

Лорен Томпсон (Loren B. Thompson)