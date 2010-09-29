МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в течение недели все удары российской авиации в Идлибе были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях террористов
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Действиями авиации ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб была сорвана операция "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) в восточной Хаме, а задействованные в ней силы террористов были уничтожены. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение недели все удары российской авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков "Джебхат ан-Нусры", пытавшихся внезапным наступлением вызволить террористов из "акербатского котла" в восточной Хаме. Действиями российской авиации в Сирии данная операция "ан-Нусры была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены", - заявил он.
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28.09.2017
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