МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков



Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в течение недели все удары российской авиации в Идлибе были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях террористов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Действиями авиации ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб была сорвана операция "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) в восточной Хаме, а задействованные в ней силы террористов были уничтожены. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение недели все удары российской авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков "Джебхат ан-Нусры", пытавшихся внезапным наступлением вызволить террористов из "акербатского котла" в восточной Хаме. Действиями российской авиации в Сирии данная операция "ан-Нусры была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены", - заявил он.