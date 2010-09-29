Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели 150 мирных жителей в Сирии от ударов ВКС
|
|
Война в Сирии.
Источник: © EPA/STR
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что сирийская "Гражданская оборона", на которую ссылается Reuters, - это "Белые каски"
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло информацию о якобы гибели 150 мирных жителей в провинции Идлиб в результате бомбардировок российских и сирийских ВКС. Об этом в четверг сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сирийская "Гражданская оборона", на которую ссылается британское агентство Reuters, сообщая о якобы жертвах мирного населения, - это все те же "Белые каски". Попытка британцев выдать этих мошенников от войны под новым брендом за объективные источники информации - манипуляция для дилетантов. Самолеты ВКС России во избежание жертв среди мирного населения не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах", - сказал Конашенков.
Ранее британское агентство Reuters сообщило о якобы гибели более 150 мирных жителей в сирийской провинции Идлиб за последнюю неделю в результате бомбардировок, совершенных российскими и сирийскими правительственными силами.
|
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.09.2017 МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
28.09.2017 В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
27.09.2017 Российские Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии
27.09.2017 Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
27.09.2017 ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе
26.09.2017 Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора
25.09.2017 Россия будет воевать в Сирии до полной победы
22.09.2017 Россия предупредила США о жестком ответе на попытки обстрелов спецназа в Сирии