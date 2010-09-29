Состоялось заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции



Денис Мантуров.

Источник: Минпромторг РФ Денис Мантуров.Источник: Минпромторг РФ

ЦАМТО, 28 сентября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы Минпромторга Дениса Мантурова 27 сентября состоялось заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В работе комиссии принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов.

Рассматривались вопросы о правовых нормах, исключающих возможность производителям вводить в заблуждение потребителей относительно свойств, состава и качества продукции. Также обсуждались результаты реализации плана мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений законодательства органами сертификации и испытательными лабораториями.

Заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции ежеквартально проводится на площадке Национального центра управления обороной Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.