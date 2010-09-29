Состоялось заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
|
|
Денис Мантуров.
Источник: Минпромторг РФ
ЦАМТО, 28 сентября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы Минпромторга Дениса Мантурова 27 сентября состоялось заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В работе комиссии принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов.
Рассматривались вопросы о правовых нормах, исключающих возможность производителям вводить в заблуждение потребителей относительно свойств, состава и качества продукции. Также обсуждались результаты реализации плана мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений законодательства органами сертификации и испытательными лабораториями.
Заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции ежеквартально проводится на площадке Национального центра управления обороной Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Заряд позитива на "Армии-2017"
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
23.08.2017 В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2017"
16.08.2017 Диверсификация без магии
14.08.2017 "Созвездие" передают в частные руки
27.07.2017 На МАКС-2017 стенд "Швабе" посетили более 100 тысяч человек
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
05.07.2017 "Уралвагонзавод" раскрыл потенциального заказчика новых танков Т-90МС