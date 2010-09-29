Каламанов заявил, что химоружия в бывших советских республиках не было



Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Запасов химического оружия в бывших советских республиках не было, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ, замглавы Госкомиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов.

Последний килограмм химоружия накануне был уничтожен в России на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

"В бывших советских республиках запасов химического оружия не было. Инспектора ОЗХО посредством регулярных инспекций на предприятия химической промышленности осуществляют контроль за тем, чтобы химическое оружие или его прекурсоры не разрабатывались, не производились и не накапливались", - сказал Каламанов.

После распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия. 30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.