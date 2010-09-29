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В США на аукционе почти за $850 тыс. продали модель первого советского спутника

29.09.2017 ТАСС 113 0
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Источник: © AP Photo/Richard Drew

Речь идет об одной из тестовых моделей "Спутника-1", который был запущен в 1957 году

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Тестовая модель первого советского спутника продана в среду на аукционе в Нью-Йорке за более чем $847 тыс. Торги проводил аукционный дом Bonhams, который транслировал их в прямом эфире на своем сайте.

Речь идет об одной из тестовых моделей "Спутника-1", который был запущен СССР в октябре 1957 года. Оценочная стоимость лота составляла около $150 тыс. Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, заплатил за него $700 тыс. Как отметили в Bonhams, с учетом выплаты комиссионных итоговая сумма составила $847,5 тыс., превысив оценочную стоимость почти в 5,5 раза.

Модель спутника представляет собой алюминиевый шар с установленными на нем четырьмя антеннами. Вес модели составляет около 45 кг, высота - примерно 2 м. Она была создана в советском конструкторском бюро ОКБ-1 (ныне - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева) в 1957 году и предназначалась для тестирования, в том числе изучения влияния электромагнитных помех.

На торги модель "Спутника-1" выставил австрийский коллекционер. По данным Bonhams, существуют еще пять копий советского космического аппарата: три из них находятся в частных коллекциях, одна - в музее в Сиэтле (штат Вашингтон), еще одна - в музее РКК "Энергия" в Королеве.
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Австрия
Россия
США
Компании
КБ-1
Энергия РКК

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