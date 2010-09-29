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Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тыс. человек

29.09.2017 ТАСС 214 0
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Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

Указом также предписывается уволиться с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2017 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 000 человек", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документом также предписано "осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

В марте текущего года указом президента на военную службу были призваны 142 тыс. человек. В октябре-декабре 2016 года число призывников составило 152 тыс. граждан РФ.
27.09.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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